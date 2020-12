Produktivita práce v USA rástla výrazne aj v 3. kvartáli

Washington 8. decembra (TASR) - Produktivita práce v USA zaznamenala v 3. kvartáli výrazný rast, tempo rastu sa však v porovnaní s vývojom v 2. kvartáli spomalilo. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje amerického ministerstva práce.



Ako ministerstvo uviedlo, produktivita práce mimo poľnohospodárstva vzrástla v USA v 3. štvrťroku o 4,6 %. Oproti novembrovému odhadu to znamená revíziu smerom nadol, keď v novembri sa rast uvádzal na úrovni 4,9 %. Ekonómovia počítali s tým, že produktivita zotrvá na pôvodne odhadovanej hodnote.



Na porovnanie, v 2. kvartáli rast dosiahol 10,6 %, čo predstavuje najvýraznejšie tempo rastu produktivity práce od začiatku roka 1971. Vtedy produktivita práce vzrástla o 12,3 %. Pod výsledky za 2. štvrťrok sa však podpísal výrazný vplyv pandémie nového koronavírusu, ktorá prudko znížila počet odpracovaných hodín.



Čo sa týka počtu odpracovaných hodín, v 3. kvartáli sa zvýšil o 37,1 %. Novembrový odhad uvádzal 36,8 %. Na porovnanie, v 2. štvrťroku počet odpracovaných hodín klesol o rekordných 42,9 %, čo bolo ovplyvnené situáciou spojenou s pandémiou nového koronavírusu. Bol to najvýraznejší pokles počtu odpracovaných hodín od začatia zverejňovania príslušných údajov v roku 1947.