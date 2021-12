Produktivita práce v USA sa znížila, náklady na prácu vzrástli

Washington 7. decembra (TASR) - Produktivita práce v USA sa v 3. štvrťroku 2021 prepadla viac a náklady na prácu stúpli strmšie, ako naznačili predbežné údaje. Ukázali to spresnené výsledky, ktoré v utorok zverejnilo ministerstvo práce.



Ministerstvo informovalo, že produktivita práce v najväčšej svetovej ekonomike sa v 3. štvrťroku 2021 znížila o 5,2 % namiesto o 5 % pri rýchlom odhade. Ekonómovia pritom očakávali, že pokles produktivity bude revidovaný na 4,9 %.



Medziročne sa produktivita práce za tri mesiace do konca septembra 2021 znížila o 0,6 %, a nie o 0,5 %, ako signalizoval rýchly odhad.



Ďalšia správa ministerstva medzitým ukázala, že prudký nárast jednotkových nákladov práce v období júl - september 2021 bol pre zmenu revidovaný smerom nahor, a to na 9,6 % z 8,3 %, zatiaľ čo ekonómovia počítali len s jeho miernym zvýšením na 8,4 %. Väčší ako očakávaný rast nákladov signalizuje, že inflácia by mohla chvíľu zostať vysoká.



Na ilustráciu, v predchádzajúcom 2. štvrťroku stúpli náklady na prácu o 5,9 %. Náklady na prácu v 3. kvartáli odrážajú nárast hodinovej mzdy o 3,9 % (pôvodne o 2,9 %) pri poklese produktivity o 5,2 %.



V medziročnom porovnaní sa náklady na prácu v USA v uplynulom štvrťroku zvýšili o 6,3 % namiesto o pôvodne odhadovaných 4,8 %. Hodinová mzda totiž stúpla o 5,8 % a produktivita klesla o 0,6 %.