Washington 3. júna (TASR) - Produktivita práce v USA v 1. kvartáli 2021 vzrástla tak, ako signalizoval predbežný odhad, zatiaľ čo náklady na prácu stúpli o niečo viac, ako naznačili predbežné výsledky. Vyplýva to zo spresnených údajov ministerstva práce USA.



Ministerstvo vo štvrtok potvrdilo, že tempo rastu produktivity práce po úprave o sezónne vplyvy dosiahlo za tri mesiace do konca marca 5,4 % po poklese o 3,8 % vo 4. štvrťroku. Tento výsledok sa zhoduje s predbežnými údajmi.



Produkcia sa pritom zvýšila o 8,4 % a počet odpracovaných hodín stúpol o 3 % .



Mzdové náklady sa však v 1. štvrťroku zvýšili o niečo viac, a to o 1,7 % oproti pôvodnému odhadu ich nárastu o 1,6 %.



Ekonómovia dúfajú, že niektoré kroky na zlepšenie efektivity, ktoré podniky zaviedli, aby zvládli pandémiu nového koronavírusu, môžu v nasledujúcich rokoch viesť k väčšiemu zvýšeniu produktivity.