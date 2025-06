Produktivita práce v USA v 1. štvrťroku klesla

Washington 5. júna (TASR) - Produktivita práce v USA v 1. štvrťroku 2025 klesla viac, ako naznačili predbežné údaje. Aj náklady na prácu vzrástli viac, ako sa čakalo. Oznámilo to vo štvrtok americké ministerstvo práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Ministerstvo vo svojej správe uviedlo, že produktivita práce v prvých troch mesiacoch 2025 klesla o 1,5 % namiesto o 0,8 % pri predbežnom odhade. Bol to prvý pokles produktivity od 2. štvrťroka 2022 a nasledoval po jej zvýšení o 1,7 % v predchádzajúcom štvrťroku. Ekonómovia pritom očakávali, že ministerstvo v rámci revízie zmierni pokles produktivity práce na 0,7 %.



Väčší ako odhadovaný pokles produktivity do značnej miery odrážal strmší nárast počtu odpracovaných hodín. Podľa správy sa odpracované hodiny v 1. štvrťroku zvýšili o 1,3 %, a nie o 0,6 %, zatiaľ čo produkcia klesla miernejšie, o 0,2 % namiesto predtým uvádzaných 0,3 %.



Jednotkové náklady na prácu sa v sledovanom období po revízii zvýšili o 6,6 % namiesto o 5,7 %. Ekonómovia pritom očakávali, že predbežný odhad nebude revidovaný.



V medziročnom porovnaní sa produktivita práce v 1. štvrťroku 2025 zvýšila o 1,3 %, čo je menej než 1,4 % v prechádzajúcej správe.