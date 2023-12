Produktivita práce v USA v 3. štvrťroku vzrástla viac, ako sa čakalo

Washington 6. decembra (TASR) - Produktivita práce v USA v 3. štvrťroku 2023 vzrástla viac ako naznačili predbežné údaje, zatiaľ čo tempo zvyšovania nákladov na prácu sa výraznejšie spomalilo. Ukázal to druhý odhad amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Ministerstvo vo svojej správe uviedlo, že produktivita práce sa v období júl-september 2023 zvýšila o 5,2 % namiesto o 4,7 % pri rýchlom odhade. Ekonómovia pritom očakávali, že nárast produktivity bude revidovaný o niečo menej, na 4,9 %.



Ministerstvo zverejnilo aj spresnené údaje za 2. štvrťrok, v ktorých potvrdilo medzikvartálny rast produktivity o 3,6 %, ale zlepšilo medziročný rast na 2,4 % z 2,2 %.



Väčší rast produktivity vytvoril väčší tlak na znižovanie nákladov na prácu, čo je trend, ktorý, ak by sa udržal, by mohol prispieť k nižšej inflácii.



Konkrétne, pokles jednotkových nákladov na prácu v 3. štvrťroku bol upravený na 1,2 % z pôvodných 0,8 %, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že bude revidovaný na 0,9 %. V 2. štvrťroku jednotkové náklady na prácu po revízii smerom nadol stúpli o 2,6 % namiesto o 3,2 %.



Pokles nákladov na prácu je dobrým znamením pre snahu Federálneho rezervného systému (Fed) o zníženie inflácie na svoju cieľovú úroveň 2 %. Po množstve údajov, ktoré ukázali spomalenie inflácie a uvoľnenie podmienok na trhu práce, finančné trhy veria, že Fed, ktorý plní úlohu centrálnej banky, by mohol začať znižovať úrokové sadzby už v marci budúceho roka.



Fed od marca 2022 zdvihol svoju základnú jednodňovú úrokovú sadzbu o 525 bázických bodov na súčasný rozsah 5,25 % - 5,50 %.