Produktivita práce v USA klesla a náklady na prácu stúpli

Washington 4. marca (TASR) - Produktivita práce v USA sa vo 4. štvrťroku 2020 znížila menej, ako naznačoval rýchly odhad. Vyplýva to zo spresnených údajov amerického ministerstva práce.



Ministerstvo vo štvrtok uviedlo, že produktivita práce za tri mesiace do konca decembra 2020 klesla medziročne o 4,2 % namiesto o 4,8 % pri rýchlom odhade. Ekonómovia pritom očakávali miernejšiu revíziu tempa poklesu produktivity na 4,7 %.



Štatistiky ukázali tiež, že jednotkové náklady na prácu sa vo 4. štvrťroku po revízii znížili menej, a to o 6 % namiesto pôvodných 6,8 %. Aj v tomto prípade ekonómovia počítali s menšou revíziou ich rastu, na 6,7%.