Produktivita práce v USA vzrástla najviac od roku 1971

Washington 3. septembra (TASR) - Produktivita práce v USA vzrástla v 2. štvrťroku o viac než 10 %. Výrazne tak prekonala predbežný odhad a dosiahla najprudší rast za takmer polstoročie. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo práce. Pod nečakaný rast produktivity práce sa podpísala pandémia nového koronavírusu, ktorá prudko znížila počet odpracovaných hodín. Klesol aj výkon, rozsah tohto poklesu bol však miernejší, než v prípade počtu odpracovaných hodín.



Ministerstvo uviedlo, že produktivita práce mimo poľnohospodárstva vzrástla v USA v 2. štvrťroku o nečakaných 10,1 %. Predbežný odhad z predchádzajúceho mesiaca poukazoval na rast produktivity na úrovni 7,3 %, čo predstavovalo najvyšší rast od roku 2009. Výsledok prekonal aj odhady ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením tempa rastu produktivity na 7,5 %.



Revidovaný rast je najvýraznejší od 1. štvrťroka 1971, keď produktivita práce vzrástla o 12,3 %. Na porovnanie, v 1. kvartáli tohto roka zaznamenala produktivita práce v USA pokles o 0,3 %.



Počet odpracovaných hodín klesol v 2. štvrťroku o 42,9 %. To znamená miernu revíziu v porovnaní s prvým odhadom z polovice augusta, ktorý poukazoval na pokles o 43 %. Stále to však znamená najvýraznejší pokles počtu odpracovaných hodín od začatia zverejňovania príslušných údajov v roku 1947.



Klesol aj výkon, tempo jeho poklesu však bolo miernejšie, než v prípade počtu odpracovaných hodín. Tento rozdiel sa pritom po revízii údajov oproti prvému odhadu ešte zvýšil. Prvý odhad poukazoval na pokles výkonu o 38,9 %, zatiaľ čo revidovaný údaj uvádza pokles na úrovni 37,1 %.