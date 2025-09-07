Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. september 2025
< sekcia Ekonomika

Produktivita práce v USA vzrástla výraznejšie, než sa očakávalo

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Revidované údaje tak poukazujú na omnoho výraznejšie zotavenie oproti vývoju produktivity za 1. kvartál, v ktorom zaznamenala pokles o 1,8 %.

Autor TASR
Washington 7. septembra (TASR) - Po výraznom poklese v 1. štvrťroku sa produktivita práce v USA v 2. kvartáli zotavila, a to výraznejším tempom, než naznačoval predbežný odhad. Rástli aj náklady na prácu, tempo ich rastu sa však prudko spomalilo, opäť v omnoho väčšej miere, než ukázal predbežný odhad. Spresnené údaje amerického ministerstva práce zverejnil portál RTTNews.

Produktivita práce v USA v období od apríla do konca júna vzrástla medzikvartálne o 3,3 %, zatiaľ čo predbežný odhad zo začiatku augusta poukazoval na rast na úrovni 2,4 %. Ekonómovia očakávali, že spresnený odhad potvrdí údaje spred mesiaca.

Revidované údaje tak poukazujú na omnoho výraznejšie zotavenie oproti vývoju produktivity za 1. kvartál, v ktorom zaznamenala pokles o 1,8 %. Vývoj v 1. štvrťroku predstavoval prvý pokles produktivity práce v USA od 2. štvrťroka 2022.

Zvýšili sa aj jednotkové náklady na prácu, tempo rastu však bolo miernejšie, než uvádzal predbežný odhad. Ten poukazoval na rast pracovných nákladov o 1,6 %, po revízii rast dosiahol 1,1 %. Na porovnanie, v 1. kvartáli sa náklady na prácu zvýšili až o 6,9 %.

Aj revidovaný výsledok v oblasti nákladov, podobne ako produktivita práce, sa od očakávaní analytikov líšil. Tí rovnako ako v prípade produktivity práce predpokladali, že spresnené údaje potvrdia predbežný odhad.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju

Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vydrží aj na jeseň letné počasie?

Petícia za zachovanie košického pamätníka presiahla 10.000 podpisov