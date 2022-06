Produkty a služby sociálnych podnikov sú na Nakupujmesrdcom.sk

Piešťany 1. júna (TASR) – Ponuka produktov a služieb sociálnych podnikov (SP) na Slovensku je sústredená na novom portáli Nakupujmesrdcom.sk a katalogsp.sk. Predstavili ho v stredu v Piešťanoch minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) a jeho poradca pre oblasť sociálnej ekonomiky Norbert Tinka.



Ide podľa nich o prvý užívateľsky prívetivý a prehľadný online nástroj ponuky registrovaných SP, ktorý podporuje ich udržateľnosť a zodpovedné podnikanie na Slovensku.



Sociálny podnik funguje podľa ministrových slov rovnako ako iné firmy, podmienkou získania štatútu je zamestnávanie aspoň 30 percent znevýhodnených pracovníkov. "V súčasnosti je dobre fungujúcich registrovaných SP spolu 513, len v uplynulom roku ich vzniklo 224, v tomto už 66," uviedol Krajniak. V nich našlo pracovné uplatnenie 5013 ľudí, 3376 z nich je znevýhodnených zamestnancov. Okrem zdravotne znevýhodnených sú to podľa jeho slov aj dlhodobo nezamestnaní, matky po materskej dovolenke, osamelé matky a podobne.



Online katalóg pripravila Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky. Obsahuje v súčasnosti ponuku viac ako 300 registrovaných SP. Databáza tovarov a služieb je podľa Tinku prehľadne rozdelená do kategórií, ktoré sa dajú jednoducho filtrovať alebo zadať priamo do vyhľadávacieho okna. Katalóg vyhľadáva aj na základe regionálneho umiestnenia v samosprávnych krajoch alebo na mape Slovenska.



"Naším cieľom je, aby sa tento katalóg stal praktickým pomocníkom pri obstarávaní a nakupovaní tovarov a služieb pre štátne inštitúcie, samosprávy a pre všetkých sociálne zmýšľajúcich ľudí. Zároveň je to všestranný a bezplatný nástroj na podporu činnosti registrovaných sociálnych podnikov," uviedol Tinka. Môže byť pomocou pre verejných obstarávateľov, ďalšou veľkou skupinou potenciálnych zákazníkov SP sú zamestnávatelia.



Tinka informoval aj o možnosti zadováženia servisných poukážok aj fyzickými osobami. "Sú cenina, ktorou sa tiež dá za služby v registrovaných SP platiť a je to ďalšia forma podpory štátu. Po platbe poukážku v nominálnej hodnote 10 eur ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny odkúpi od SP za 13 eur a v nominálnej hodnote 5 eur ju od SP odkupuje za 10 eur. V katalógu je pri každom SP údaj, či servisné poukážky ako platidlo používa alebo nie. Aktuálne ich je v katalógu 55," doplnil.



Minister Krajniak sa v Piešťanoch zoznámil aj s fungovaním SP Slovenská chránená dielňa, ktorý je rovnako registrovaný na Nakupujmesrdcom.sk.