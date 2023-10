Profesia: Asistenti v škôlke zarábajú minimálnu mzdu

Bratislava 18. októbra (TASR) - Na Slovensku najhoršie zarábajú asistenti vychovávateliek v škôlke, ich plat sa pohybuje na úrovni minimálnej mzdy. Naopak, najvyššie platy majú zamestnanci vo vrcholovom manažmente. Priemerný mesačný plat generálneho riaditeľa je tento rok takmer 6300 eur. Vyplýva to z analýzy portálu Platy.sk, o ktorej informovala PR manažérka pracovného portálu Profesia Ľubica Melcerová.



Rebríček najhoršie zarábajúcich povolaní na Slovensku vedie pozícia asistenta vychovávateľky v materskej škole, ktorí priemerne zarábali približne 700 eur. Medzi menej zárobkové povolania patrili aj strihači textilu, krajčíri či pokladníci v bankovníctve. Menej ako 850 eur priemerne mesačne zarobili tento rok aj opatrovateľky, plavčíci, pracovníci izbovej služby či vrátnici a informátori.



Najlepšie zarábajú zamestnanci vo vrcholovom manažmente. Po generálnych riaditeľoch, ktorí v tomto roku zarábali mesačne v priemere takmer 6300 eur, nasledujú riaditelia IT, výkonní, finanční, obchodní či personálni riaditelia. Medzi desiatku najlepšie zarábajúcich povolaní patria aj piloti s priemerným mesačným zárobkom 3867 eur. "Pracovných ponúk pre pilotov a pilotky je však veľmi málo, tento rok ich bolo na Profesia.sk zverejnených zatiaľ len 11," priblížila Melcerová.



Mimo vrcholového manažmentu patria medzi najlepšie zarábajúce povolania po pilotoch aj IT architekti (3804 eur), riaditelia sektora v bankovníctve (3679 eur) či riadiaci letovej prevádzky (3449 eur).



Najväčší záujem uchádzačov je o pozície vo vrcholovom manažmente. Najatraktívnejšia je pritom pozícia oblastného manažéra, kde na jednu ponuku reaguje v priemere 65 ľudí. Záujem uchádzačov pritom podľa portálu Profesia nie vždy ovplyvní výška platu. Pracovný portál eviduje nadpriemerný záujem napríklad aj o druhú najhoršie platenú pozíciu, a to o pozíciu strihača textilu. "Na jednu ponuku pre strihačov a strihačky textilu príde v priemere 18 reakcií," vysvetlila Melcerová.