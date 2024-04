Profesia days: Nedostatok pracovníkov chcú firmy zlepšiť vzdelávaním

Bratislava 24. apríla (TASR) - Nedostatok ľudí na trhu práce spôsobil, že firmy sa viac orientujú na vzdelávanie a ponúkajú tento benefit aj uchádzačom o prácu. Vyplýva to z aprílového prieskumu spoločnosti Alma Career Slovakia pre festival pracovných príležitostí Profesia days. Ten sa koná 24. a 25. apríla 2024 v bratislavskej Starej tržnici.



"Ľudia sa chcú vzdelávať či už v rámci svojej oblasti pôsobenia, alebo v súvislosti s potenciálnym rastom v danej spoločnosti," povedal eventový riaditeľ Alma Career Slovakia Peter Krutý.



K vzdelávaniu nemajú často rovnaký prístup ľudia so zdravotným znevýhodnením alebo z vylúčených komunít, staršia generácia nad 50 rokov a matky na materskej a rodičovskej dovolenke. Zamestnávatelia by sa chceli zamerať práve na tieto skupiny a podporiť ich v kariérnom rozvoji.



Najlepšie možnosti k vzdelávaniu má generácia Z, ktorá má však náročnejšie požiadavky na prácu. Podľa manažéra starostlivosti o zákazníkov Alma Career Slovakia Martina Szaboa najmladšia generácia kladie veľký dôraz na rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom. Ďalej nasleduje pridaná hodnota spoločnosti, keď mladí ľudia hľadajú vo svojej práci vyšší zmysel. Nakoniec je to vzdelávanie, ktoré pozitívne vplýva na pracovný rast a získanie väčších zručností.