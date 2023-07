Profesia: Dovolenku navyše poskytuje len 15 % slovenských firiem

Bratislava 23. júla (TASR) - Dni dovolenky nad rámec zákona sú jedným z najžiadanejších benefitov a práve v letnom období zamestnancov najviac tešia. Dovolenku navyše poskytuje len 15 % slovenských firiem, pričom v Česku je to 32 %. Analýza portálov Platy.sk a Platy.cz ukázala, v akých odvetviach ju poskytujú firmy Slovákom najčastejšie, a porovnala, ako sú na tom naši susedia z Česka, kde je tento benefit rozšírenejší. Informoval o tom portál Profesia.sk



"Hoci z prieskumu Profesie vyplynulo, že pre zamestnancov sú dovolenkové dni nad rámec zákona štvrtým najdôležitejším benefitom, na základe dát z portálu Platy.sk ich reálne majú Slováci k dispozícii len v 15 percentách firiem a je to až trinásty najčastejšie poskytovaný benefit. V Českej republike poskytuje možnosť využiť dovolenku navyše takmer 32 % spoločností a podľa údajov z portálu Platy.cz je to siedmy najčastejší benefit," uviedla hovorkyňa Profesie Ľubica Melcerová.



Oblasti, v ktorých firmy najčastejšie poskytujú dovolenku nad rámec zákona, sú v oboch krajinách podobné. Na Slovensku sú na čele rebríčka spoločnosti, ktoré pôsobia v sektore bankovníctva a peňažníctva, kde ide takmer až o polovicu firiem, konkrétne 47 %. V Česku vedú poradie firmy pôsobiace v oblasti poisťovníctva, 51 % z nich má medzi benefitmi práve dovolenku navyše. Takmer rovnaký výsledok má u našich susedov aj sektor bankovníctva.



Najväčšia vzorka respondentov bola v prípade oboch krajín z IT sektora, na Slovensku si užijú voľné dni navyše v 27 percentách firiem, v Česku v 37 percentách. Naopak, v oboch krajinách veľmi zriedkavo poskytujú dovolenkové dni navyše svojim zamestnancom hotely, reštaurácie či bary a tiež spoločnosti pôsobiace v poľnohospodárstve.



Jediným krajom, v ktorom na Slovensku poskytuje dovolenku nad rámec zákona viac ako 20 % spoločností, ktoré tam pôsobia, je podľa dát z portálu Platy.sk Bratislavský kraj. Konkrétne, v hlavnom meste je to niečo vyše 22 % firiem. Na porovnanie, v Prahe môžu žiadaný benefit využiť zamestnanci tretiny spoločností. V Karlovarskom kraji, kde je v Česku najnižší podiel firiem, ktoré ponúkajú extra dovolenkové dni, je percento stále vyššie ako v Bratislavskom kraji.