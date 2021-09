Profesia hlási rekordné počty pracovných ponúk počas leta

Bratislava 9. septembra (TASR) - Pracovný portál Profesia.sk hlási prekvapujúci rekordný počet pracovných inzerátov počas leta. Prvé septembrové dni naznačujú, že tento trend by mohol pokračovať. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa portálu Nikola Richterová. Firmy zverejnili v auguste skoro 29.000 inzerátov, Richterová tvrdí, že portál také silné leto ešte nezažil.



"Rýchle tempo pridávania nových pracovných ponúk pokračuje. Firmy uverejnili za prvých sedem septembrových dní ďalších 6196 inzerátov," dodala Richterová.



Vývoj v lete je podľa jej slov nezvykom, predošlé roky totiž platilo, že v lete počas dovoleniek robili firmy menej náborov a vyššie čísla prichádzali vždy až v septembri. "Doteraz najviac ponúk evidovala Profesia v lete 2018. Rok 2021 však priniesol o vyše 10.000 ponúk viac. Zamestnávatelia uverejnili počas júla a augusta až 55.502 inzerátov," vyčíslila hovorkyňa.



Richterová doplnila, že najviac pracovných príležitostí je v obchode a vo výrobe. Viacero ponúk sa dá nájsť aj vo sfére dopravy, špedície a logistiky či v IT.



"Spomedzi ponúk, ktoré požadujú maturitu, hľadajú zamestnávatelia najčastejšie ľudí na pozície administratívnych pracovníkov, obchodných zástupcov a predavačov," vymenovala Richterová s tým, že s požiadavkou na vysokoškolské vzdelanie sú zase najpočetnejšie ponuky pre učiteľov, lekárov a projektových manažérov.



V top desiatke odvetví s najvyšším počtom pracovných ponúk sa stále nachádzajú aj cestovný ruch, gastro a hotelierstvo. Firmy z týchto segmentov najčastejšie hľadajú čašníkov a pracovnú silu do kuchyne.