Profesia: Mäkké zručnosti chceli zamestnávatelia pri 189.000 pozíciách

Bratislava 28. septembra (TASR) - Požiadavky zamestnávateľov na zamestnancov sa za posledné roky zmenili. Medzi desiatimi najdôležitejšími schopnosťami z pohľadu zamestnávateľov je šesť z nich tzv. mäkkých zručností. Z odborných znalostí zostala v prvej desiatke znalosť anglického jazyka, vlastnenie vodičského preukazu a práca s programami Word a Excel. Vyplýva to z analýzy portálu Profesia.



Hlavným dôvodom tohto posunu je skutočnosť, že firmy majú tendenciu vzdelávať svojich zamestnancov. Dôležité je aj to, ako nový zamestnanec zapadá do firemnej kultúry, pričom toto kritérium sa stáva dôležitejším ako vedomosti. Tretím faktorom je rýchly vývoj na pracovnom trhu, kde vznikajú nové profesie a technológie ovplyvňujú pracovnú náplň zamestnancov.



"Mäkké zručnosti žiadali tento rok firmy spolu v 189.000 pracovných ponukách, prevýšili dopyt po jazykových aj počítačových znalostiach. Sú to totiž univerzálne prenositeľné zručnosti, ktoré človek zužitkuje bez ohľadu na povolanie, v ktorom pracuje," uviedla manažérka pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti Profesia Ľubica Melcerová.



Zmena v požiadavkách na pracovníkov sa odráža aj pri pohovoroch, kde zamestnávatelia neoverujú iba tvrdé zručnosti, ale aj mäkké zručnosti prostredníctvom rôznych prípadových štúdií a prezentácií. Je bežnou praxou, že si firmy zavolajú kandidáta na skúšobný deň, aby overili jeho mäkké zručnosti pri interakcii s ostatnými členmi tímu.



Požiadavky na mäkké zručnosti sa najčastejšie vyskytujú v inzerátoch z oblastí obchodu, výroby a administratívy. V oblasti obchodu sú takmer výlučne požadované mäkké zručnosti, pričom tzv. tvrdé zručnosti sa objavujú na piatom mieste v zozname požiadaviek.



Mäkké zručnosti sú dôležité aj v sektore informačných technológií. Okrem znalosti anglického jazyka sú komunikačné schopnosti, analytické myslenie, tímovosť a samostatnosť medzi najžiadanejšími zručnosťami. Tieto zručnosti sú v dnešnej dobe požadované takmer rovnako často ako počítačové zručnosti.