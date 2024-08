Profesia: Na ponuky práce v angličtine či nemčine Slováci reagujú málo

Bratislava 20. augusta (TASR) - Na ponuky práce v angličtine či nemčine Slováci reagujú málo. Najmenej uchádzači reagujú na inzeráty v nemčine, hoci sú v nich ponúkané najvyššie platy. V priemere na jednu ponuku na pracovnom portáli Profesia.sk príde 19 reakcií, no záujem sa líši podľa toho, v akom jazyku je inzerát napísaný. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Alma Career, ktorá prevádzkuje pracovný portál Profesia.sk. V utorok o tom informovala PR manažérka spoločnosti Alma Career Ľubica Melcerová.



Najviac ľudí reaguje na pracovné ponuky v slovenskom jazyku, v priemere ich je 20 na jednu ponuku. Na ponuky v maďarčine príde priemerne 19 reakcií, na inzeráty v anglickom jazyku 13 reakcií. Najmenej reakcií príde na ponuky napísané v nemeckom jazyku, v priemere ich je 10. Pritom v nemecky písaných inzerátoch firmy ponúkajú najvyššie platy, v priemere vyše 2400 eur.



"Vysoká mzda pravdepodobne na prvú zaujme, keďže z hľadiska počtu pozretí inzerátu sú tie v nemčine suverénne najklikanejšie - jednu po nemecky napísanú ponuku si pozrie v priemere najviac - až 828 ľudí, čo je o 200 viac ako priemer," uviedla Melcerová. Doplnila však, že podľa vlaňajšej analýzy portálu Profesia.sk uchádzači z hľadiska úrovne znalosti nemeckého jazyka nenapĺňajú dopyt firiem. Podľa Melcerovej si na pracovnú komunikáciu v nemčine teda zrejme netrúfajú, čo spôsobuje menší počet reakcií na inzeráty v nemeckom jazyku.



Väčšina pracovných ponúk zverejnených na Profesia.sk je napísaných v slovenskom jazyku (89 %). Ďalších 9 % ponúk je napísaných v anglickom jazyku. V tomto roku ide o 17.865 pracovných príležitostí. Najmenej ponúk bolo napísaných v maďarčine (179 ponúk).



Ponuky písané v slovenčine sú najčastejšie z oblasti obchodu, výroby a dopravy. V českých inzerátoch hľadajú popri pracovníkoch do výroby aj posily z oblasti strojárstva, elektrotechniky a energetiky. V nemeckých inzerátoch hľadajú najčastejšie pracovníkov do administratívy.



Inzeráty v nemčine a češtine sú prevažne na prácu v zahraničí alebo na diaľku, tie v angličtine ponúkajú najmä prácu na Slovensku. Najväčšia časť z nich je z Bratislavského kraja, najčastejšie z oblasti informačných technológii (IT) a manažmentu. Uchádzači však skôr reagujú na ponuky z oblasti IT v slovenskom jazyku ako na tie písané po anglicky, hoci ponuky v angličtine ponúkajú v priemere o viac ako 300 eur vyšší plat.