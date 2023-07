Profesia: Najväčší dopyt v cestovnom ruchu je po kuchároch a čašníkoch

Bratislava 15. júla (TASR) - Leto je pre oblasť cestovného ruchu hlavná sezóna. Najviac reagujú uchádzači o prácu v tejto sfére na ponuky týkajúce sa pozície predajcu leteniek a zájazdov. Naopak, najťažšie obsaditeľnou je pozícia šéfkuchára, na jednu pracovnú ponuku reaguje deväť ľudí. Najviac zverejnených ponúk, a to konkrétne 400, je v oblasti cestovného ruchu práve na pozíciu kuchára. Informovala o tom manažérka pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti Profesia Ľubica Melcerová.



Na začiatku letnej sezóny, čiže v júni zverejnili zamestnávatelia historicky tretí najvyšší počet v oblasti cestovného ruchu a hotelierstva, a to konkrétne 1563 ponúk. Prevádzky pritom hľadajú nielen brigádnikov, ale najmä ľudí na plný úväzok, prípadne s možnosťami skráteného úväzku či práce na dohodu. Dopyt je aj po čašníkoch, ktorých hľadajú viac ako 300.



"Tento rok je celkovo pre oblasť cestovného ruchu, gastra a hotelierstva z hľadiska množstva záujemcov úspešný. Priemerný počet reakcií na jeden inzerát je 21,7. Vyššie číslo bolo iba v roku 2020, no to ovplyvnil nízky počet ponúk na veľké množstvo pracovníkov," uviedla Melcerová.



Pred pandémiou COVID-19 bola pre uchádzačov o prácu najzaujímavejšia pozícia predajcu leteniek a zájazdov. Veľký dopyt bol aj po práci stewardov, počas pandémie nabralo na atraktivite povolanie sprievodcu v cestovnom ruchu. Tento rok je opäť najväčší priemerný počet reakcií na ponuky pre predajcov leteniek a zájazdov. Na jeden inzerát reaguje v priemere 53 ľudí.