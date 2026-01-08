< sekcia Ekonomika
Profesia: Počet pracovných ponúk vlani klesol, záujem bol rekordný
Bratislava 8. januára (TASR) - Zamestnávatelia zverejnili v roku 2025 na portáli Profesia.sk 249.136 pracovných ponúk, čo je medziročný pokles o 16 %. Záujem uchádzačov o prácu o jednotlivé ponuky bol ale rekordný. Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch vzrástol o 104 eur na 1594 eur, pričom vo štvrtom štvrťroku dosiahol v priemere 1659 eur. Vo štvrtok o tom informovala spoločnosť Alma Career, ktorá portál prevádzkuje.
„Portál zaznamenal rekordnú aktivitu uchádzačov, priemerný počet reakcií na jednu ponuku bol 29, najviac v novembri (34). Najväčší záujem mali uchádzači o administratívu, prekladateľstvo a žurnalistiku, najmenej o elektrotechniku, telekomunikácie a zdravotníctvo,“ uviedla PR manažérka Alma Career Ľubica Melcerová.
Najviac pracovných ponúk bolo z oblasti obchodu (vyše 50.000), nasledovala výroba (takmer 32.000) a doprava (25.500). Najčastejšie zamestnávatelia hľadali predavačov, administratívnych pracovníkov, operátorov výroby, odborných predajcov, pokladníkov, skladníkov a obchodných zástupcov.
Z regionálneho hľadiska bolo najviac ponúk v Bratislavskom kraji (viac ako 88.000), aj tam však počet inzerátov klesol medziročne o 17 %. V Banskobystrickom a Prešovskom kraji klesol počet ponúk zhodne o desatinu.
O štvrtinu menej inzerátov evidovala Profesia.sk v baníctve, textilnom priemysle a poisťovníctve. Naopak, v drevospracujúcom priemysle a v prekladateľstve a tlmočníctve zaznamenal portál štvorpercentný nárast.
Najvyšší priemerný ponúkaný plat bol vo vrcholovom manažmente (takmer 2600 eur), v IT pozíciách približne o 200 eur menej. Najnižšie ohodnotenie bolo v textilnom priemysle, v priemere len niečo vyše 1000 eur. Z konkrétnych pozícií uvádzali zamestnávatelia najvyššiu priemernú mzdu pri psychiatroch (4500 eur), generálnych riaditeľoch (takmer 4100 eur) a riaditeľoch IT (4000 eur). Na opačnom konci boli ponuky pre obuvníkov, upratovačky, vrátnikov či knihovníkov, ktoré v priemere nedosiahli 1000 eur.
