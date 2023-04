Profesia: Podpora diverzity zamestnávateľmi má pozitívny vývoj

Bratislava 18. apríla (TASR) - Podpora diverzity zo strany zamestnávateľov má pozitívny vývoj. Takmer 45 % ľudí vníma, že ich zamestnávateľ podporuje diverzitu na pracovisku. V utorok o tom informovala manažérka pre spoločenskú zodpovednosť firmy Profesia Anna Podlesná na základe ich prieskumu. Uskutočňovaný bol vlani od 15. augusta do 2. novembra na 4363 zamestnancoch v SR cez platový porovnávač paylab.com.



Spomedzi diverzných skupín sa opýtaní na pracovisku najčastejšie stretávajú s rodičmi, ktorí majú deti do desať rokov (41,2 %) a ľuďmi nad 55 rokov (39,0 %). Nasledujú národnostné menšiny a etnické skupiny (23,6 %), cudzinci (20,3 %), zdravotne znevýhodnení (15,1 %) a LGBTI+ komunita (13,8 %). Na pracoviskách je stále malá zastúpenosť ľudí so zdravotným postihnutím, zhodnotila predstaviteľka spoločnosti.



Štyridsať percent respondentov nemá skúsenosť s ľuďmi, ktorí patria do menovaných skupín. Medziročné porovnanie výsledkov ukazuje najväčší nárast skúseností najmä pri rodičoch s malými deťmi a kolegami nad 55 rokov. Za sledované obdobie sa však situácia pri väčšine sledovaných skupín výrazne nezmenila.



"Prieskum opätovne potvrdil, že ak máme skúsenosť s takýmto kolegom, máme dvojnásobne pozitívnejší postoj," uviedla Podlesná. Najčastejšie sú ľudia z uvedených skupín diskriminovaní pre vek (29,9 %), názor (26,5 %) a pohlavie (20,9 %).



Najnižší podiel akceptácie na pracovisku je pri LGBTI+ komunite, vyplynulo z dopytovania. Spomedzi respondentov bez skúsenosti berie spoluprácu pozitívne alebo ju akceptuje 34 %. Neakceptujú ju tri percentá a zvyšok ľudí sa nechcelo vyjadriť.



Spomedzi odpovedajúcich so skúsenosťou berie prítomnosť LGBTI+ na pracovisku pozitívne alebo ju akceptuje 73 % a päť percent ju neakceptuje. Najvyššiu akceptáciu vyjadrovali respondenti rodičom s deťmi do desať rokov a ľuďom nad 55 rokov.



Ľudia odpovedali tiež na otázky o tom, či si myslia, že má rozmanitosť pracovnej sily vplyv na to, ako sa zamestnávateľovi darí. Takmer polovica respondentov nevie povedať, či to má negatívny alebo pozitívny vplyv. "Ďalších 25 percent vníma pozitívny vplyv, štyri percentá negatívny a 23 percent respondentov odpovedalo, že diverzita podľa nich nemá na úspech firmy žiaden vplyv," uviedla Podlesná.



Desať percent ľudí na pracovisku zažíva diskrimináciu. Viac ako polovica uviedla, že musia pracovať usilovnejšie, aby dosiahli rovnaké uznanie a zaobchádzanie ako ostatní. Približne tretina uviedla, že ich práca je pod dôkladnejšou kontrolou ako práca ostatných (33 %) a taktiež sa cítila v práci ponižovaná (32 %).



Diskriminačne sa podľa respondentov správali nadriadení, ktorých uviedlo 73 % respondentov. "Ďalej to boli kolegovia, ktorých označilo 42 percent, a zákazníci, ktorých označilo osem percent respondentov," dodala Podlesná.