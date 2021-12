Profesia: V novembri mierne poklesol počet pracovných ponúk

Bratislava 3. decembra (TASR) - November sa niesol v duchu zavádzania lockdownu, čo sa odrazilo aj na vývoji pracovných ponúk. Firmy spomalili zverejňovanie nových ponúk na portáli Profesia.sk v deň, keď sa rozhodovalo o nových opatreniach, a aj v deň, keď nové pravidlá nastúpili do platnosti. V novembri firmy zverejnili o 1762 menej pracovných ponúk než v októbri. Čísla trhu práce sú však oproti prvej či druhej vlne pozitívnejšie. Informovala o tom hovorkyňa portálu Nikola Richterová.



V predposlednom mesiaci roka zverejnili firmy na portáli 26.770 inzerátov. Oproti predošlým trom mesiacom je to menej, medziročne však ide stále o rekordné čísla. "Trh práce preto uchádzačom aktuálne ponúka omnoho viac voľných pracovných ponúk, než bolo zvykom aj v nepandemickom období," skonštatovala Richterová.



Výkyvy priniesli v novembri len dva dni - 24. a 25. november. "Pracovné dni, keď sa prijal a začal platiť celoplošný lockdown, boli (mimo víkendov) jedinými, keď zamestnávatelia uverejnili menej ako 1000 ponúk," porovnala hovorkyňa s tým, že neskôr sa však situácia upokojila. Nasledujúce tri pracovné dni totiž už firmy denne zverejnili viac než 1100 nových inzerátov.



Celkovo po sprísnení opatrení firmy zverejnili 4741 pracovných ponúk. Najviac v obchode, výrobe, informačných technológiách, doprave, administratíve, ekonomike, manažmente, strojárstve, pomocných prácach a v bankovníctve.



Firmy z cestovného ruchu, gastra a hotelierstva uverejnili v novembri 698 pracovných ponúk. "Je to po pozitívnejšom polroku prvý raz, čo sa počet inzerátov v tomto sektore opäť znížil pod hranicu tisíc. Toto sa naposledy udialo ešte v apríli. Vtedy išlo o 933 ponúk," poznamenala Richterová. Oproti novembru 2020 sú však čísla pozitívnejšie. Vlani išlo o 240 ponúk. Aj napriek vyhlásenému lockdownu zamestnávatelia tohto sektora stále uverejňujú pracovné príležitosti pre ľudí. V období od 25. do 30. novembra išlo o 64 inzerátov.