Profesia: Vlaňajšok bol rekordný z pohľadu pracovných inzerátov

Bratislava 4. januára (TASR) - Rok 2021 priniesol o 100.000 pracovných ponúk viac než rok 2020. Vyplýva to z analýzy pracovného portálu Profesia.sk. Vlani firmy zverejnili na tomto portáli celkovo 292.838 pracovných inzerátov, čo je najvyššie číslo v histórii fungovania portálu. Informovala o tom v utorok hovorkyňa portálu Nikola Richterová.



Najviac pracovných ponúk zverejnili firmy z oblasti obchodu, výroby, IT, dopravy a logistiky a zo sféry administratívy.



Väčší záujem firiem však spôsobil nižšiu konkurenciu medzi uchádzačmi. V roku 2021 to bolo v priemere 15 zaslaných životopisov na jednu pracovnú ponuku. Rok predtým to bolo až 26.



"Zníženie priemerného počtu reakcií na ponuku spôsobil najmä rekordný počet ponúk. Celkový počet reakcií však výrazne presiahol 3.200.000, čo je dokonca viac ako počet reakcií z predpandemických rokov 2018 či 2017," porovnala Richterová.



Hovorkyňa však poukázala aj na rozdiely v jednotlivých odvetviach. Najúspešnejšia ponuka vlaňajška totiž prilákala skoro 2300 uchádzačov. Išlo o prácu v Námestove, kde firma hľadala zamestnanca na aktualizáciu produktov v e-shope.



Podľa analýzy portálu u Slovákov vyhráva oblasť administratívy, aj tu sa však konkurencia medzi uchádzačmi znížila. Spomedzi 29.000 pracovných ponúk z tohto odvetvia zareagovali vlani na každú z nich v priemere 33 ľudí. Rok predtým to bolo až 53. Na druhom mieste je žurnalistika s priemerným počtom zaslaných životopisov na inzerát v počte 25, potom ľudské zdroje a personalistika a vrcholový manažment (oboje 24). Slováci majú vyšší než priemerný záujem aj pri práci v oblasti marketingu, reklamy a PR (22 životopisov na ponuku), v zákazníckej podpore (21) či v manažmente (19).



Čo sa týka najobľúbenejšej oblasti, administratívy, nižšej konkurencii než rok predtým čelili napríklad záujemcovia o post recepčnej. Vlani na takýto inzerát zareagovalo v priemere 53 ľudí, rok predtým 96. Menej životopisov v priemere dostali firmy aj pri obsadzovaní postu sekretárky (vlani 51, rok predtým 99) a aj postu office manažéra (vlani 48, rok predtým 86).