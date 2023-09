Profesia: Záujem o zamestnanie v Žilinskom kraji za dekádu klesol

Žilina 14. septembra (TASR) – Záujem ľudí zamestnať sa v Žilinskom kraji za ostatnú dekádu výrazne klesol a zmenili sa aj pracovné oblasti, do ktorých firmy hľadajú nových zamestnancov. Podľa manažérky pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti Profesia Ľubice Melcerovej bol v roku 2013 priemerný počet reakcií na jednu ponuku zo Žilinského kraja 56, tento rok je to len 12, čo z neho robí tretí najmenej atraktívny kraj.



Doplnila, že zo strany uchádzačov je momentálne najväčší záujem o prácu pokladníkov a predavačov. "To, že z regiónu odchádza množstvo šikovných ľudí, potvrdzuje aj fakt, že priemerný počet reakcií na ponuky pre ľudí s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa je len štyri. Najviac z nich je pre učiteľov a zdravotníckych pracovníkov," priblížila.



V roku 2013 boli druhí najžiadanejší zamestnanci v manažmente a aj v prípade obchodu bol najväčší nedostatok na manažérskych pozíciách. "Dve najčastejšie inzerované profesie boli obchodný zástupca a obchodný manažér. O päť rokov neskôr už boli najžiadanejšie rovnaké pozície ako dnes – operátor výroby, predavač a robotník. Oblasť manažmentu postupne klesala a momentálne je šiesta, klesol aj záujem uchádzačov. Aktuálne dominujú sektory obchodu, výroby a dopravy," uviedla Melcerová.



Z IT sektora bolo v roku 2013 v Žilinskom kraji na Profesia.sk len 616 ponúk. "Tento rok bolo od januára do augusta zverejnených takmer 1800 ponúk. Žilinský kraj má po Bratislavskom a Košickom kraji tento rok tretí najväčší počet pracovných ponúk z IT sektora. Tvoria osem percent zo všetkých inzerátov z tejto oblasti," dodala Melcerová.



Pre firmy sú podľa nej spomedzi absolventov dvoch univerzít v kraji oveľa zaujímavejší absolventi Žilinskej univerzity. "V tohtoročnom rebríčku atraktivity obsadili štvrté miesto, v rokoch 2022 a 2021 boli dokonca tretí najžiadanejší. Naopak, o absolventov Katolíckej univerzity v Ružomberku firmy dlhodobo nemajú záujem. Životopis takéhoto uchádzača si v priemere otvorí len jedna firma a v rebríčku atraktivity sú poslední," informovala.



Pripomenula, že firmy si budú môcť nájsť nových zamestnancov aj na Profesia days v pondelok (18. 9.) a v utorok (19. 9.) v Dome odborov v Žiline. "Pre návštevníkov je pripravených takmer 50 vystavovateľov a sprievodný program. V Skill lab zóne si budú môcť napríklad otestovať svoje zručnosti aj vďaka umelej inteligencii. Generálny partner Profesia days Schaeffler predvedie dodávku na vodíkový pohon, hlavný partner Onsemi zas bude robiť fyzikálne a chemické pokusy," uzavrela Melcerová.