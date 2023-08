Profesia:Pre firmy sú žiadaní ľudia z oblasti informačných technológií

Bratislava 19. augusta (TASR) - Najatraktívnejší sú pre firmy uchádzači z oblastí informačných technológií, ekonomiky a manažmentu. Najvyššiu pravdepodobnosť na priame oslovenie mali za posledných 30 dní uchádzači z odborov servisný technik, účtovník a servisný inžinier. Vyplýva to z aktuálnej analýzy databázy životopisov spoločnosti Profesia.



"Pri pohľade na firmy, ktoré si životopisy uchádzačov najčastejšie otvárajú, jasne dominujú personálne agentúry. Zaznamenali sme vyše 24.000 unikátnych videní životopisov. Za nimi nasledujú spoločnosti, ktoré spadajú do sektora financií," uviedla manažérka pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti Profesia Ľubica Melcerová.



Tento rok si podľa spoločnosti firmy pôsobiace v oblasti finančného poradenstva prezreli takmer 9000 životopisov. Viac ako 7000 uchádzačov zaujalo spoločnosti z poisťovníctva.



Uchádzači si najčastejšie hľadajú prácu v oblasti administratívy, a to v 28 % prípadov. Zamestnanci najviac dlhodobo chýbajú v oblasti obchodu, pritom 27 % uchádzačov má primárne záujem pracovať práve v tomto sektore.



Aktuálne je na portáli spoločnosti Profesia zverejnených takmer 70.000 aktívnych životopisov. Takmer tretina uverejnených životopisov je od uchádzačov vo veku 15 až 24 rokov, druhou najviac zastúpenou skupinou sú ľudia medzi 25 a 34 rokmi.