Prognessa chce v škole digitálneho marketingu vzdelať 500 podnikateľov

Rimavská Sobota 13. januára (TASR) – Pomôcť podnikateľom vzdelať sa v oblasti internetu a sociálnych médií je hlavným cieľom školy digitálneho marketingu, ktorú organizuje agentúra Prognessa z Rimavskej Soboty. TASR o tom informoval jej konateľ Daniel Csúr, podľa ktorého zamýšľajú zapojiť do školení 500 podnikateľov z celého Slovenska.



„Tento projekt sa nazýva Prognessa Academy a jeho úlohou je pomôcť podnikateľom trochu sa ‚rozhliadnuť‘ po svete digitálneho marketingu. Veľa z nich totiž ešte používa tradičné metódy ako bilbordy a podobne. Nevravím, že nie sú efektívne, ale mnoho digitálnych nástrojov už začína byť efektívnejšími vďaka tomu, že ľudia intenzívne sledujú sociálne siete,“ vysvetlil Csúr.



Projekt podľa jeho slov realizujú formou prednášok v rôznych mestách. „V každom z nich si chceme nájsť partnera, napríklad coworkingové centrum alebo niekoho, kto spolupracuje s miestnymi podnikateľmi. Spolu by malo ísť o zhruba 25 miest, ktoré plánujeme prejsť do konca roka 2021. To je však iba základný plán, ani potom nechceme skončiť,“ podotkol konateľ.



Spomínané prednášky sú podľa neho bezplatné, agentúra však ponúka podnikateľom možnosť pokračovať. „Ak to niekoho zaujme, môže ísť ďalej a zapojiť sa do školení, ktoré už však budú platené,“ dodal Csúr.