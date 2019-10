Prognostici čakajú horší vývoj HDP,inflácie a nezamestnanosti eurozóny

Frankfurt nad Mohanom 26. októbra (TASR) - Vývoj ekonomiky, inflácie aj nezamestnanosti v eurozóne bude tento aj budúci rok o niečo horší, než sa pôvodne očakávalo. Poukázal na to najnovší prieskum Európskej centrálnej banky (ECB) uskutočnený medzi prognostikmi, ktorý sa koná každý kvartál pod názvom Prieskum profesionálnych prognostikov (Survey of Professional Forecasters - SPF). Prognostici tak nepriamo potvrdili potrebu menových a fiškálnych stimulov na podporu ekonomiky eurozóny.



Čo sa týka inflácie, tá by podľa prognostikov mala tento aj na budúci rok dosiahnuť 1,2 %. Podľa pôvodného odhadu mala tento rok miera inflácie dosiahnuť 1,3 % a na budúci rok sa mala mierne zrýchliť na 1,4 %.



Úprava smerom nadol sa týka aj roka 2021. Zatiaľ čo pôvodne sa očakávalo zrýchlenie miery inflácie na 1,5 %, teraz prognostici uvádzajú, že dosiahne 1,4 %.



Čo sa týka inflácie v dlhodobejšom horizonte, konkrétne do roku 2024, jej odhad ponechali prognostici na úrovni 1,7 %. Pod revíziu smerom nadol sa podľa ECB podpísali najmä nižšie ceny ropy, ako aj horšie vyhliadky hospodárskeho rastu.



V prípade očakávaní v oblasti jadrovej inflácie (bez započítania cien energií, potravín, alkoholu a tabakových výrobkov) ponechali prognostici na tento rok prognózu nezmenenú na úrovni 1 %. Naopak, odhad na budúci rok upravili smerom nadol. Zatiaľ čo pôvodne očakávali zrýchlenie inflácie na 1,3 %, teraz očakávajú zrýchlenie iba na 1,2 %.



Slabší rast jadrových spotrebiteľských cien než pôvodne predpokladali, očakávajú prognostici aj v prípade roka 2021. Pôvodne počítali so zrýchlením rastu na 1,5 %, najnovšie by sa mala inflácia zrýchliť iba na 1,4 %. Čo sa týka miery inflácie v dlhodobejšom horizonte, odhad upravili z 1,7 % na 1,6 %.



V oblasti ekonomického rastu prognostici pôvodný odhad skresali ako na tento, tak aj na roky 2020 a 2021. V tomto roku očakávajú rast ekonomiky eurozóny na úrovni 1,1 %, zatiaľ čo predtým počítali s rastom o 1,2 %. V prípade rokov 2020 a 2021 odhad rastu upravili na 1 % a 1,3 %, zatiaľ čo v predchádzajúcej prognóze uvádzali rast na úrovni 1,3 %, respektíve 1,4 %. Čo sa týka dlhodobej prognózy do roku 2024, v jej prípade odhad vývoja rastu ekonomiky ponechali na pôvodnej úrovni 1,4 %.



Ako dodala ECB vo svojej správe, "prognostici revidovali svoje odhady v reakcii na slabšie ekonomické údaje a pretrvávajúcu neistotu súvisiacu s brexitom a vývojom v zahraničnom obchode".



Horšie než pôvodné očakávania zverejnili prognostici aj v oblasti nezamestnanosti, a to na roky 2020, 2021, ako aj v prípade dlhodobého výhľadu. Odhad nemenili iba na tento rok, keď aj naďalej počítajú s mierou nezamestnanosti v eurozóne na úrovni 7,6 %.



V budúcom roku však očakávajú, že nezamestnanosť sa zníži iba na 7,5 %, zatiaľ čo pôvodne predpokladali jej zmiernenie na 7,4 %. V roku 2021 by mala dosiahnuť 7,4 %. V predchádzajúcej prognóze uvádzali pokles nezamestnanosti v danom roku na 7,3 %. Čo sa týka dlhodobého výhľadu do roku 2024, prognostici očakávajú nezamestnanosť na úrovni 7,4 %, zatiaľ čo pôvodne predpokladali, že dosiahne 7,3 %.