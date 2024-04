Prognostici ECB očakávajú spomalenie inflácie v roku 2025 na 2 %

Frankfurt nad Mohanom 12. apríla (TASR) - Inflácia v eurozóne by mala pokračovať v spomaľovaní a na budúci rok by sa mala dostať na úroveň inflačného cieľa 2 %. Ukázal to v piatok zverejnený kvartálny prieskum Európskej centrálnej banky (ECB) známy ako Prieskum profesionálnych prognostikov (Survey of Professional Forecasters - SPF). Najnovšie informácie tak predstavujú novú podporu pre plány zníženia úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Prognostici predpokladajú, že spotrebiteľské ceny v eurozóne vzrastú tento rok o 2,4 %. Potvrdili tak predchádzajúcu prognózu z konca januára, v ktorom odhad inflácie upravili smerom nadol. V októbrovej prognóze počítali s tohtoročnou mierou inflácie na úrovni 2,7 %.



Prognostici potvrdili v porovnaní s januárom aj odhad inflácie na roky 2025, 2026 a v dlhšom horizonte. Tak ako koncom januára, aj teraz počítajú so spomalením inflácie v budúcich dvoch rokoch a v nasledujúcom období na 2 %, čo je strednodobý inflačný cieľ ECB.



Čo sa týka vývoja ekonomiky, prognostici odhad na tento rok mierne zhoršili. Naopak, na budúci rok prognózu vývoja ekonomiky o niečo zlepšili. Tento rok očakávajú rast ekonomiky eurozóny o 0,5 %, zatiaľ čo v prognóze spred troch mesiacov predpokladali rast na úrovni 0,6 %.



V budúcom roku by sa však podľa nového odhadu mal rast zrýchliť na 1,4 %, pričom v januári počítali so zrýchlením tempa rastu na 1,3 %. V prípade roka 2026 odhad rastu nemenili a ponechali ho na úrovni 1,4 %. V dlhodobejšom horizonte počítajú prognostici s rastom ekonomiky menového bloku na úrovni 1,3 %.