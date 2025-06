Prognostici: Globálny rast sa tento rok spomalí, neistota pretrváva

Bratislava/Paríž 30. júna (TASR) - Prognózy globálneho rastu od začiatku roka klesajú a neistota v súvislosti s americkými clami pretrváva. Politická neistota sa však časom zmierni, aj keď priemerná sadzba amerických ciel zostane o 15 percentuálnych bodov (p. b.) vyššia ako pred nástupom súčasnej administratívy. Globálny rast sa spomalí, ale bez výraznejších šokov. V aktuálnom globálnom investičnom výhľade to predpokladajú odborníci medzinárodného správcu aktív Amundi.



„V roku 2025 odhadujeme globálny rast na úrovni 2,9 % a v roku 2026 na úrovni 2,8 %. Hrubý domáci produkt (HDP) na rozvinutých trhoch vzrastie v priemere o 1,3 % a na rozvíjajúcich sa trhoch o 3,9 %. Rozdiel v raste medzi nimi zostane mierne nad historickým priemerom,“ prognózujú analytici. Dezinflačný trend podľa nich pokračuje najmä v Európe, v USA sa naopak inflačné riziko zvyšuje.



Očakávajú, že hospodársky rast Spojených štátov sa v rokoch 2025 až 2026 spomalí pod svoj potenciál, z takmer 3 % v rokoch 2023 až 2024 na 1,6 %. Hlavnou príčinou je rastúca neistota a zavedenie colných bariér, ktoré oslabujú dopyt. „Tento vývoj pravdepodobne povedie k hospodárskym stratám a dočasnému návratu inflačných tlakov, čo by mohlo negatívne ovplyvniť ziskové marže podnikov. Fiškálne opatrenia a deregulácia prinesú len obmedzenú úľavu,“ vysvetlili odborníci. Vzhľadom na hroziace spomalenie rastu predpokladajú, že americká centrálna banka Fed v druhej polovici roka trikrát zníži úrokové sadzby až na úroveň 3,5 %.



„V Európe vidíme známky optimizmu a potenciál pre priaznivejšiu kombináciu rastu a inflácie, a to aj napriek vplyvu obchodných šokov. Aktívne vytváranie nových obchodných aliancií, zmiernenie napätia v medzinárodnom obchode, nižšie úrokové sadzby a silnejšie euro by mali podporiť postupné oživenie domáceho dopytu a úverov súkromnému sektoru,“ zhodnotili analytici. Očakávajú, že Európska centrálna banka (ECB) podporí ekonomiku ďalšími dvoma zníženiami sadzieb na 1,5 % do konca tohto roka. Rast HDP v eurozóne a Spojenom kráľovstve by mal dosiahnuť približne 0,8 %.



„Na Slovensku sa infláciu stále nepodarilo stlačiť pod dlhodobý cieľ 2 % a v uplynulom roku sa pohybovala okolo 4 %. V kombinácii s tlakom na konsolidáciu verejných financií a absenciou reforiem na podporu domácej ekonomiky to vytvára prostredie, v ktorom sa hospodársky rast pravdepodobne ďalej spomalí,“ avizoval country manager Amundi na Slovensku Miroslav Ovčarik.



Pre slovenských investorov je podľa neho kľúčové, aby sa pozerali aj mimo domáceho trhu. Zdôraznil, že diverzifikácia medzi regiónmi a aktívami už nie je len odporúčaním, ale nevyhnutnosťou. „Navyše, trhy dnes neovplyvňujú len ekonomické údaje, ale aj geopolitika či vládne intervencie, a preto je potrebné uvažovať o aktívach v širšom kontexte. V Amundi preto kladieme dôraz na skutočne hlbokú diverzifikáciu naprieč triedami aktív, regiónmi, investičnými prístupmi a témami,“ doplnil Ovčarik.