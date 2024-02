Prognostici zlepšujú predpovede pre americkú ekonomiku v roku 2024

New York 26. februára (TASR) - Zdá sa, že tento rok bude pre americkú ekonomiku oveľa lepší, ako odborníci očakávali ešte pred niekoľkými mesiacmi. Ukázali to výsledky najnovšieho prieskumu Národnej asociácie podnikových ekonómov (NABE). TASR o tom informuje na základe správy AP.



Podľa prieskumu NABE ekonomika USA tento rok po očistení o infláciu vzrastie o 2,2 %. To je viac ako 1,3 %, ktoré experti z univerzít, podnikov a investičných firiem predpovedali v novembrovom prieskume.



A je to zároveň najnovšia známka sily americkej ekonomiky, ktorej ešte nedávno predpovedali recesiu. Experti sa domnievali, že vysoké úrokové sadzby, ktoré mali dostať infláciu pod kontrolu, budú ťahať hospodárstvo nadol, keďže zdražujú hypotéky a účty za kreditné karty.



No aj napriek vysokým úrokom trh práce aj výdavky domácností v USA sa ukázali ako pozoruhodne odolné, a to zase prispelo k zlepšeniu vyhliadok americkej ekonomiky.



Hlavná ekonómka Morgan Stanley a prezidentka NABE Ellen Zentnerová uviedla, že za zlepšením vyhliadok v roku 2024 je široká škála faktorov vrátane výdavkov vlády a domácností.



Ekonómovia z NABE zároveň zvýšili predpoveď vzniku nových pracovných miest v americkej ekonomike v tomto roku, aj keď to bude pravdepodobne stále menej ako vlani.



K zlepšeniu ich prognóz prispel aj fakt, že inflácia postupne klesá zo svojho vrcholu v lete 2022. A hoci sú ceny stále vyššie, ako by si spotrebitelia želali, tempo ich rastu sa spomalilo natoľko, že väčšina opýtaných prognostikov očakáva začiatok znižovania úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed) už v júni.



Samotný Fed uviedol, že tento rok pravdepodobne niekoľkokrát zníži kľúčové úrokové sadzby. Tým by sa zmiernil tlak na ekonomiku. Samozrejme, že potrvá pomerne dlho, kým sa zmeny sadzieb naplno prejavia v ekonomike. To znamená, že minulé zvýšenia, ktoré sa začali pred dvoma rokmi, by ešte stále mohli ekonomiku dostať do recesie.



Podľa prieskumu NABE až 41 % respondentov označilo vysoké úrokové sadzby za najvýznamnejšie riziko pre ekonomiku USA. To bol viac ako dvojnásobok v porovnaní s inými hrozbami, ako sú obavy z možnej úverovej krízy alebo rozšírenia vojny na Ukrajine či na Blízkom východe.