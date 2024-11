Prognóza insolvencií v SR je v porovnaní s minulosťou miernejšia

Bratislava 11. novembra (TASR) - Prognózy v otázke platobnej neschopnosti vyzerajú pre slovenské firmy v porovnaní s minulosťou, ako aj s aktuálnym globálnym vývojom pozitívnejšie. Na Slovensku bol nárast insolvencií výrazný v predchádzajúcich rokoch, o 7 % v roku 2022 a 12 % v roku 2023. V tomto roku by malo dôjsť k spomaleniu na 2 %. Globálne insolvencie by pritom v roku 2024 mali vzrásť o 11 %. Očakáva to poisťovňa pohľadávok Allianz Trade vo svojej najnovšej správe o globálnych insolvenciách.



"V rokoch 2025 a 2026 by sa mali insolvencie slovenských firiem postupne stabilizovať, aj keď stále zostanú na vysokej úrovni a klesať začnú iba pomaly. Budúci rok by malo dôjsť k miernemu poklesu o 2 % a v roku 2026 o 3 %," priblížil riaditeľ Allianz Trade na Slovensku Peter Mucina.



Nedávny vývoj viedol poisťovňu k negatívnejšej predpovedi pre globálnu ekonomiku. Aktuálne na rok 2024 predpokladá celkový rast platobnej neschopnosti o 11 %, čo je o 2 percentuálne body (p. b.) viac oproti predchádzajúcej prognóze. V roku 2025 má nasledovať miernejší nárast o 2 %, čo je však tiež viac oproti predchádzajúcej predikcii. Globálne firemné insolvencie sa majú zastabilizovať až v roku 2026, aj potom však zostanú na vysokej úrovni.



"Vývoj v oblastí insolvencií firiem po celom svete je naozaj ako na horskej dráhe. Čiastočne ho spôsobuje stále nízky globálny dopyt, ale aj pretrvávajúca geopolitická neistota a nerovnomerné podmienky financovania. Môžeme ho vysvetliť aj "nahromadením" insolvencií, keďže firmy už nie sú chránené podpornými opatreniami, ktoré boli zavedené počas pandémie a energetickej krízy," priblížila generálna riaditeľka Allianz Trade Aylin Somersan Coqui.



Aj z týchto dôvodov krajiny, na ktoré pripadá viac ako polovica svetového hrubého domáceho produktu (HDP), zasiahne v roku 2024 dvojciferný nárast platobnej neschopnosti. Dve tretiny z nich môžu v tomto roku prekročiť aj počet insolvencií spred pandémie. "Najviac boli zasiahnuté odvetvia stavebníctva, maloobchodu a služieb - nielen z hľadiska frekvencie, ale aj závažnosti," doplnila Coqui.



Veľké insolvencie firiem dosiahli podľa poisťovne novú rekordnú úroveň a v tomto trende vedie najmä západná Európa. To predstavuje hrozbu pre zamestnanosť, najmä v Európe a Severnej Amerike. Do roku 2025 by v týchto regiónoch mohli byť ohrozené viac ako dva milióny pracovných miest, čo predstavuje najvyššiu úroveň za posledné desaťročie, varovala v aktuálnej prognóze spoločnosť.