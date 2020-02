Prognóza: Rast daňovo-odvodových príjmov sa v roku 2020 spomalí

Bratislava 14. februára (TASR) - Rast daňovo-odvodových príjmov sa v roku 2020 spomalí z 6,1 % na 3,2 %. Dôvodom je najmä spomalenie rastu miezd a minuloročné legislatívne opatrenia. Informoval o tom v piatok vo svojej prognóze Inštitút finančnej politiky (IFP). Oproti predchádzajúcej prognóze z novembra 2019 IFP zvýšil daňové príjmy o 78 až 84 miliónov eur v rokoch 2020 až 2022, najmä pre silný nárast dane z pridanej hodnoty (DPH) v druhej polovici roka 2019.



IFP predpokladá v ďalších rokoch postupné zvyšovanie tempa rastu daňovo-odvodových príjmov, a to v roku 2021 na 4,3 %, v roku 2022 na 4,5 % a v roku 2023 na 5,7 %. "Od 2021 dochádza k oživeniu rastu príjmov vďaka opätovnému zrýchleniu miezd a spotreby domácností. V roku 2023 rast príjmov nakopne záver eurofondového obdobia," uviedol IFP. K vyšším príjmom od tohto roka prispievajú aj dane z nehnuteľností, kde obce prelomili dlhoročné tabu a zvýšili sadzby v priemere o 34 %.



Analytici IFP očakávajú v roku 2020 daňovo-odvodové príjmy verejnej správy v objeme približne 30 miliárd eur. Z toho pritečie do štátneho rozpočtu takmer 13,6 miliardy eur. Približne dve tretiny spomalenia tempa rastu príjmov v 2020 oproti roku 2019 idú na vrub ekonomického vývoja, hlavne nižšieho rastu miezd. Legislatívne opatrenia prijaté minulý rok odoberajú podľa IFP z rastu príjmov v 2020 ďalší jeden percentuálny bod.



Podstatná časť zvýšenia príjmov na horizonte prognózy oproti poslednej prognóze pramení z lepšieho plnenia počas roka 2019, najmä na dani z pridanej hodnoty (DPH), ktoré sa prenáša do ďalších rokov. "Naopak, ekonomický vývoj bude menej priaznivý pre daňovo-odvodové príjmy na celom horizonte prognózy. Pomalší makroekonomický vývoj ukrajuje z predchádzajúcej prognózy v rokoch 2020 - 2022 od 150 do 210 miliónov eur," dodal IFP.