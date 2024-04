Prognóza: Rast slovenskej ekonomiky by mal tento rok zrýchliť na 2 %

Bratislava 12. apríla (TASR) - Rast slovenskej ekonomiky v tomto roku zrýchli na 2 % z vlaňajších 1,1 %. Podporí ho ustupujúca inflácia a oživenie domáceho dopytu. Vyplýva to z aktuálnej makroekonomickej prognózy, ktorú v piatok zverejnil Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR. Oproti predchádzajúcej predikcii z januára znížil odhad rastu na tento rok o 0,7 percentuálneho bodu (p. b.).



"Oživenie potiahne spotreba domácností, ktorá sa bude opierať o silný rast reálnych miezd nad 3 %. Vrchol čerpania EÚ fondov z roku 2023 čiastočne nahradí v roku 2024 silnejúca realizácia projektov Plánu obnovy a odolnosti, ako aj nákup vojenskej techniky. Zahraničný obchod sa odrazí od dna a v priebehu roka sa nálada vo svetovej ekonomike bude pomaly zlepšovať, čo podporí slovenský export," vysvetlil v komentári k prognóze IFP.



Avizoval, že v roku 2025 bude výkon ekonomiky kulminovať s rastom na úrovni 3,1 %. Polovicu rastu má zabezpečiť rozbehnuté čerpanie Plánu obnovy a odolnosti. V rokoch 2026 až 2028 potom inštitút očakáva nižší ekonomický rast okolo 2 %. Vplyvy čerpania zdrojov z plánu obnovy postupne odznejú, slovenskú ekonomiku budú posúvať vpred vyššie exportné kapacity automobilového priemyslu. Konsolidácia verejných financií bude tlmiť vládnu spotrebu, spotreba domácností však podľa IFP ostane stabilná.



Inflácia by mala tento rok výrazne klesnúť na 3 % z vlaňajších 10,5 %. Aktuálny odhad rastu cien je mierne nižší ako v januári. "Pomalý rast cien od apríla minulého roka viedol k postupnému znižovaniu medziročnej inflácie, ktoré pokračovalo aj v roku 2024. Nízkemu rastu cien pomohlo aj pokračovanie dotovania cien energií pre domácnosti, ktoré tak v tomto roku nerástli. Ceny potravín, ktoré boli jednou z hlavných príčin vysokého rastu cien v nedávnej minulosti, sa stabilizovali, rovnako ako aj ceny obchodovateľných tovarov a služieb," priblížil IFP.



V roku 2025 môže podľa inštitútu rast cien na Slovensku mierne zrýchliť, ak by ceny energií prešli na trhové úrovne. "Návrat na trhové ceny energií povedie k dočasnému zrýchleniu inflácie v budúcom roku nad štyri percentá," avizoval. V ďalších rokoch by mal rast cien opäť klesnúť k úrovniam blízko 2 %. IFP však zároveň upozornil, že negatívne riziká prognózy prevažujú.