Prognóza rastu Francúzska v roku 2025 bola zvýšená na 0,8 %
No zároveň to znamená spomalenie druhej najväčšej ekonomiky eurozóny, keďže v minulom roku vzrástla o 1,1 %.
Autor TASR
Paríž 11. septembra (TASR) - Francúzsky národný štatistický úrad INSEE vo štvrtok zvýšil svoju prognózu hospodárskeho rastu krajiny na 0,8 % z 0,6 % napriek politickej neistote a slabej spotrebiteľskej dôvere. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Aktualizovaná prognóza od INSEE prichádza v čase, keď Francúzsko tento týždeň získalo tretieho premiéra za menej ako rok, keďže zákonodarcovia odmietli plány na zníženie výdavkov napriek rastúcemu dlhu a nákladom na pôžičky. To by mohlo v piatok (12. 9.) viesť k zníženiu ratingu Francúzska agentúrou Fitch.
Nová prognóza INSEE je vyššia než 0,7 %, čo bol odhad hospodárskeho rastu odchádzajúcej vlády Francoisa Bayroua, ktorého tento týždeň na poste premiéra nahradil Sébastien Lecornu.
Revízia prognózy smerom nahor odráža „niekoľko obzvlášť dynamických oblastí aktivity: poľnohospodárstvo, cestovný ruch, transakcie s nehnuteľnosťami a letecký priemysel,“ povedal Dorian Roucher, vedúci prognóz v INSEE.
„V ostatných oblastiach sa francúzska ekonomika odlišuje od svojich európskych susedov nedostatkom dôvery,“ dodal.
Francúzski spotrebitelia sú tradične hnacou silou ekonomiky, ale politická kríza ich dôveru narušila. Tempo rastu spotreby domácností tento rok kleslo na 0,5 %, čo je nižšie číslo než nárast kúpnej sily o 0,8 %, pričom domácnosti viac sporia.
