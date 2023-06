Prognóza: Verejný dlh USA do 30 rokov prekročí 180 % HDP

Washington 29. júna (TASR) - Verejný dlh Spojených štátov dosiahne do 30 rokov vyše 180 % hrubého domáceho produktu (HDP). To je takmer dvojnásobok oproti súčasnej úrovni. Uvádza sa to v najnovšej prognóze Rozpočtového výboru amerického Kongresu (CBO), ktorá však napriek vysokým číslam predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim odhadom zlepšenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



CBO v novej prognóze odhaduje, že do roku 2053 dosiahne dlh Spojených štátov 181 % HDP. To je zlepšenie prognózy oproti predchádzajúcej z februára, keď úrad odhadoval na rok 2053 verejný dlh na úrovni 195 % HDP. V júli minulého roka počítal CBO na rok 2052 s dlhom na úrovni 185 % HDP.



Za zlepšením prognózy je dohoda o dlhovom strope medzi prezidentom USA Joeom Bidenom a republikánmi v Kongrese. Jej súčasťou je aj obmedzenie rastu niektorých výdavkov štátu.



Rásť bude aj rozpočtový deficit, dodal CBO s tým, že v nasledujúcich 30 rokoch výrazne prekročí priemer z rokov 1993 - 2022, ktorý predstavuje hodnota 3,7 % HDP. V roku 2033 očakáva CBO rozpočtový schodok USA na úrovni 6,4 % HDP a v roku 2053 na úrovni 10 % HDP. Dôvodom je očakávané zvyšovanie výdavkov na sociálne zabezpečenie a programy v zdravotníctve v dôsledku starnutia populácie.