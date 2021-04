Prognóza vývoja ekonomiky podporila trhy, cena ropy Brent vzrástla

Singapur 7. apríla (TASR) - Ceny ropy v stredu vzrástli, keď náladu na trhoch podporila najnovšia prognóza Medzinárodného menového fondu (MMF) poukazujúca na výraznejšie zotavovanie svetovej ekonomiky. Ceny ropy reagovali aj na správy z USA o poklese zásob.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.07 h SELČ 63,09 USD (53,41 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 35 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 59,63 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 30 centov.



"Náladu na ropnom trhu podporili najmä optimistické vyhliadky, čo sa týka vývoja svetovej ekonomiky," uviedli analytici z banky ANZ. MMF v utorok (6. 4.) zverejnil novú prognózu vývoja globálnej ekonomiky, podľa ktorej by svetové hospodárstvo malo tento rok dosiahnuť rast na úrovni 6 %. Ak sa odhad vyplní, bude to najvýraznejší rast svetovej ekonomiky od 70. rokov minulého storočia.



Ceny ropy okrem toho podporili informácie o vývoji ropných zásob v USA. Ako uviedli tri zdroje, ktoré sa odvolali na údaje Amerického ropného inštitútu (API), zásoby ropy v Spojených štátoch klesli v minulom týždni o 2,6 milióna barelov. Ekonómovia počítali s poklesom zásob iba o 1,4 milióna barelov. Oficiálne údaje o vývoji zásob zverejní v stredu americké ministerstvo energetiky.



(1 EUR = 1,1812 USD)