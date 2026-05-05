Program EEA Civil Society Fund Slovakia podporil prvé projekty
Výzva, vyhlásená 29. januára tohto roka, reaguje na aktuálnu spoločenskú situáciu na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Grantový program EEA Civil Society Fund Slovakia podporil v prvom hodnotiacom kole 16 projektov organizácií občianskej spoločnosti sumou takmer 400.000 eur. Podporené iniciatívy sa zameriavajú na ochranu demokracie a právneho štátu, posilňovanie transparentnosti a verejnej kontroly, boj proti dezinformáciám, rozvoj mediálnej gramotnosti, ako aj na ochranu ľudských práv a podporu zraniteľných skupín vrátane mladých ľudí a osôb z Ukrajiny. TASR o tom informovala komunikačná manažérka programu Lucia Hasbach.
„Občianska spoločnosť zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane demokratických hodnôt a ľudských práv. Podporené projekty ukazujú, že aj relatívne malé granty môžu mať významný dosah - či už ide o posilňovanie verejnej kontroly, podporu zraniteľných skupín alebo budovanie odolnosti voči dezinformáciám,“ uviedla manažérka programu Veronika Záhradníková. Výzva na malé granty je priebežne otvorená výzva s priebežným hodnotením projektov s celkovou alokáciou 990.000 eur. Organizácie môžu naďalej predkladať svoje žiadosti až do vyčerpania dostupných finančných prostriedkov.
Výzva, vyhlásená 29. januára tohto roka, reaguje na aktuálnu spoločenskú situáciu na Slovensku. „V prvom hodnotiacom kole, ktoré pokrývalo obdobie od vyhlásenia výzvy 29. januára do 31. marca, bolo predložených spolu 103 projektových žiadostí, čo potvrdzuje vysoký záujem organizácií občianskej spoločnosti reagovať na aktuálne výzvy a aktívne sa podieľať na ochrane demokratických hodnôt. Odborná hodnotiaca komisia podporila 16 projektov organizácií občianskej spoločnosti,“ dodala Hasbach.
