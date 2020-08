Program ELENA vytvorí v Košickom kraji investície za milióny eur

Košice 25. augusta (TASR) – V Košickom samosprávnom kraji (KSK) by mali pribudnúť desiatky zrekonštruovaných energeticky úsporných budov. Preinvestovať by sa na to malo 51 miliónov eur, pomôcť má program ELENA (European Local Energy Assistance). Poskytnutie tejto technickej pomoci (TP) zabezpečuje Európska investičná banka. Rokovania skončili úspešne a krajskí poslanci na svojom pondelkovom (24. 8.) zasadnutí odobrili podpísanie zmluvy o financovaní služieb súvisiacich s realizáciou projektu Energetický región Košice.



Prostredníctvom programu ELENA má KSK získať pri spolufinancovaní 10 % sumu 1,6 milióna eur. Tieto peniaze majú slúžiť na energetické audity, projektové dokumentácie či odborný personál pri investíciách. Podmienkou je preinvestovať na obnovách minimálne 32 miliónov eur. KSK a zúčastnené obce i mestá chcú zrealizovať investície do verejných budov a osvetlenia vo vyššej hodnote, a to 51 miliónov eur. Z toho je v pláne energeticky zefektívniť budovy KSK za 22 miliónov eur, budovy partnerských miest a obcí za 27,3 milióna eur a verejné osvetlenie v partnerských mestách a obciach v hodnote 1,3 milióna eur. „Ide o pilotný projekt v KSK. Množstvo občanov sa sťažuje na zlý až havarijný stav niektorých verejných budov. Týmto pilotným projektom by sme chceli mestám a obciam pomôcť zrýchliť ich rekonštrukcie,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Súbor navrhovaných investičných aktivít má priniesť výrazné úspory energií a zníženie zaťaženia ovzdušia v regióne. Investície sa budú realizovať na školách, kultúrnych inštitúciách, verejných budovách, administratívnych centrách, ale aj na verejnom osvetlení a zemských geotermálnych zdrojoch. Financovanie realizácie, ku ktorému sa KSK zmluvou zaviaže, môže byť z viacerých zdrojov, napríklad z eurofondov, úveru či vlastných zdrojov.



Zoznam investícií zaradených do programu ELENA obsahuje 55 budov. Čo sa týka tých, ktoré patria KSK, najväčšou plánovanou investíciou je obnova štyroch školských internátov spolu takmer za 17,4 milióna eur. Ide o internát pri Hotelovej akadémii v Spišskej Novej Vsi, v Košiciach na uliciach Antona Gabana, Považská 7, Medická 2 či študentský domov pri športovom gymnáziu.



Z partnerských miest a obcí je chystanou najväčšou investíciou obnova budovy základnej školy (ZŠ) Hutnícka v Spišskej Novej Vsi za 3,48 milióna eur. Znížením energetickej náročnosti za 2,67 milióna eur má prejsť aj ZŠ J. Erdélyiho vo Veľkých Kapušanoch. Okrem iných by obnovou malo prejsť napríklad aj Zariadenie opatrovateľskej služby v Prakovciach. „Chcem ubezpečiť každého, aj tých, ktorí nie sú v tom prvotnom zozname, že ak tento projekt dopadne dobre, budú môcť nasledovať ďalšie kolá. Kontinuálne by sme tak mohli pomáhať mestám a obciam rekonštruovať ich budovy,“ dodal Trnka s tým, že záujem je veľký.



Predpokladané trvanie projektu TP ELENA je od 1. január 2021 do 31. decembra 2023.