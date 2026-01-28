< sekcia Ekonomika
Európsky program EYE podporuje začínajúcich podnikateľov
Iniciatíva Európskej únie doteraz zapojila viac ako 35.000 účastníkov a v rámci nej bolo realizovaných vyše 13.700 cezhraničných výmenných pobytov.
Autor OTS
Bratislava 28. januára (OTS) - Cieľom programu Erasmus pre mladých podnikateľov, ktorý je aktívny aj na Slovensku, je umožniť rozvíjať podnikateľský nápad v medzinárodnom prostredí ešte predtým, ako záujemcovia čelia nákladom a rizikám spojeným so založením vlastného podniku. Iniciatíva Európskej únie doteraz zapojila viac ako 35.000 účastníkov a v rámci nej bolo realizovaných vyše 13.700 cezhraničných výmenných pobytov.
Program je určený nielen novým podnikateľom, ale aj záujemcom o podnikanie, ktorí plánujú začať podnikať, no ešte formálne nezaložili spoločnosť, pričom účasť v programe nie je podmienená žiadnym vekovým limitom. Účasť na programe nezakladá povinnosť založiť podnik po ukončení výmeny. Na prihlásenie postačuje predloženie štruktúrovaného podnikateľského nápadu, ktorý je možné rozvíjať prostredníctvom obdobia spolupráce so skúseným podnikateľom v inom štáte.
Popri výmenných pobytoch v rámci Európskej únie a krajín zapojených do jednotného trhu zahŕňa program aj komponent EYE Global, ktorý umožňuje absolvovať pobyt a získať odbornú skúsenosť v niektorých partnerských mimoeurópskych krajinách. Dostupné destinácie môžu v závislosti od aktuálnych výziev zahŕňať napríklad Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké, Kanadu alebo Singapur. Účastníci majú nárok na finančný príspevok na pokrytie časti cestovných a pobytových nákladov, ktorého výška sa líši podľa hostiteľskej krajiny.
Získaná skúsenosť umožňuje účastníkom nadobudnúť podnikateľské zručnosti, overiť si vlastný podnikateľský model a vybudovať medzinárodnú sieť kontaktov ešte pred uskutočnením počiatočnej investície a vybavením administratívnych náležitostí v krajine pôvodu.
Program je otvorený aj podnikateľom s viac ako trojročnou praxou, ktorí sa môžu zaregistrovať ako hostiteľskí podnikatelia. Slovenské firmy tak získavajú možnosť prijať začínajúcich podnikateľov zo zahraničia, čím môžu získať nové zručnosti a medzinárodnú perspektívu bez priamych mzdových nákladov, keďže mobilita je financovaná z prostriedkov Európskej únie.
Na Slovensku je prístup k programu zabezpečovaný prostredníctvom akreditovaných sprostredkovateľských organizácií. Medzi ne patrí aj Taliansko-Slovenská obchodná komora so sídlom v Bratislave, ktorá v rámci programu Erasmus pre mladých podnikateľov pôsobí ako sprostredkovateľská organizácia už viac ako 15 rokov. Komora zabezpečuje podporu výmenných pobytov v rámci celej Európskej únie aj v globálnom kontexte, pričom jej činnosť nie je teritoriálne obmedzená len na spoluprácu medzi Talianskom a Slovenskom. Poskytuje odbornú asistenciu pri príprave žiadostí, vyhľadávaní vhodných podnikateľských partnerov a realizácii podnikateľských mobilít v Európe aj mimo nej. Ďalšie informácie sú dostupné na oficiálnych stránkach programu Erasmus pre mladých podnikateľov a Taliansko-Slovenskej obchodnej komory https://camit.sk/sk/erasmus.
