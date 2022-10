Program EU Talent Pool pomáha utečencom z Ukrajiny

Brusel 10. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila sériu nových opatrení na pokračovanie podpory utečencom z Ukrajiny, ktorí ušli do krajín EÚ pred ruskou agresiou. Informuje o tom spravodajca TASR.



Nový on-line nástroj na hľadanie zamestnania, ktorý bol spustený v pondelok, pomôže ukrajinským utečencom nájsť si prácu v EÚ. Po registrácii v pilotnej iniciatíve "EU Talent Pool" (fond pre talenty) môžu utečenci s dočasnou ochranou zaregistrovať svoje životopisy. Ich profily budú dostupné pre viac ako 4000 zamestnávateľov, národné verejné služby zamestnanosti a súkromné pracovné agentúry.



Eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit v tejto súvislosti povedal, že projekt EU Talent Pool dokazuje solidaritu Únie s Ukrajinou nielen slovami, ale aj činmi. "Nájsť si kvalitnú prácu znamená finančnú nezávislosť a privedie ich to na cestu k lepšej sociálnej integrácii," uviedol v správe pre médiá.



Podľa EK fond pre talenty uľahčí prístup na trh práce mnohým utečencom z Ukrajiny, ktorí by mali naďalej využívať smernicu o dočasnej ochrane. Tá bude možno predĺžená do marca 2024, ak návrh eurokomisie schvália aj členské štáty EÚ.



Vo štvrtok (13. 10) budú o všetkých týchto záležitostiach diskutovať ministri členských krajín na zasadnutí Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci.



Výkonný riaditeľ Európskeho úradu práce (ELA) Cosmin Boiangiu zdôraznil, že portál a sieť EURES sú silným nástrojom na zlaďovanie potrieb zamestnávateľov a uchádzačov o zamestnanie v celej Európe. Podľa jeho slov lepší európsky nástroj ako EU Talent Pool na uľahčenie pracovnej integrácie Ukrajincov, ktorí hľadajú dočasnú ochranu a prístrešie v EÚ, nemôže existovať.



Komisia v snahe prilákať zručné a talentované osoby do EÚ navrhla tohto roku spustiť pilotný projekt EU Talent Pool. Jeho cieľom je identifikovať a zmapovať zručnosti ľudí, ktorí utiekli pred ruskou inváziou, uľahčiť ich zosúladenie s potrebami zamestnávateľov v eurobloku a pracovným trhom EÚ. Tento projekt je spoločnou iniciatívou EK a ELA.



Pilotný projekt EU Talent Pool je k dispozícii v angličtine, ukrajinčine a ruštine. Bude sa realizovať prostredníctvom portálu EURES, portálu na hľadanie zamestnania, ktorý spravuje ELA a ktorý spája národné služby zamestnanosti, súkromné pracovné agentúry a zamestnávateľov v celej EÚ.



Portál EURES obsahuje viac ako tri milióny voľných pracovných miest a 4000 zamestnávateľov a noví zamestnávatelia sa doň môžu prihlásiť.



Pilotný projekt EU Talent Pool je otvorený pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí využívajú dočasnú ochranu podľa smernice EÚ o dočasnej ochrane alebo primeranú ochranu podľa vnútroštátneho práva, ktorá im poskytuje právo na prácu.



Po registrácii nástroj prevedie uchádzačov o zamestnanie procesom, v ktorom môžu identifikovať zručnosti, ktoré majú, a nahrať svoj životopis. Uchádzači o prácu si tiež môžu prezerať všetky voľné pracovné miesta zverejnené na portáli EURES.