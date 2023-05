Program Jem pre Zem spustil petíciu za spravodlivú sadzbu DPH v košíku

Bratislava 18. mája (TASR) - Neziskový program Jem pre Zem vo štvrtok spustil petíciu za spravodlivú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) v košíku. Uviedol to Marian Milec, projektový manažér programu. Verejnosť môže podľa neho petíciu za rovnaké zdanenie podpísať na stránke kampane Spravodlivá DPH v košíku: www.spravodlivadph.sk



Cieľom petície je podľa neho presadenie rovnakej sadzby DPH na živočíšne produkty a ich rastlinné alternatívy. Zástupcovia iniciatívy podľa Mileca tvrdia, že štát núti platiť za potraviny vyššiu cenu tých ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí alebo im ich zdravotný stav neumožňuje konzumovať niektoré živočíšne výrobky.



Na Slovensku sa podľa neho na niektoré vybrané potraviny uplatňuje znížená 10-percentná sadzba DPH. Medzi takto zvýhodnené potraviny patria napríklad rôzne druhy mäsa a rybích produktov, mlieko a mnohé mliečne výrobky či zelenina. Avšak rastlinné alternatívy, ktoré zákazníkom a zákazníčkam nahrádzajú tieto živočíšne produkty, podliehajú 20-percentnej DPH. Na trhu je tak situácia, kde sa na rastlinné alternatívy, ktoré ľuďom uspokojujú rovnakú potrebu a majú rovnaké využitie, uplatňuje dvojnásobne vyššia sadzba DPH. Štát tak navyšuje ceny potravinám, ktoré často predstavujú ekologicky udržateľnejšiu voľbu.



"Väčšinu rastlinných alternatív si kupujú ľudia, ktorí konzumujú aj živočíšne produkty, ale chcú z rôznych dôvodov častejšie zaraďovať potraviny na rastlinnej báze. Či už ich k tomu motivuje nižší dopad týchto produktov na životné prostredie, alebo tak musia robiť zo zdravotných dôvodov, štát povedal, že si za toto rozhodnutie musia priplácať," podčiarkol Milec.



"Je potrebné zaviesť aj na Slovensku spravodlivú DPH na rastlinné alternatívy živočíšnych produktov. Štát musí prestať nepriamo zvýhodňovať živočíšne produkty, ktoré majú značne väčšiu uhlíkovú stopu a predstavujú väčšiu záťaž pre životné prostredie," dodal.



Doplnil, že podľa prieskumu agentúry Focus, ktorý pre Jem pre Zem vypracovala v decembri 2022, by väčšina ľudí na Slovensku privítala rovnakú sadzbu DPH na rastlinné produkty a ich náprotivky živočíšneho pôvodu. Spomedzi opýtaných 58 % súhlasilo s tvrdením, že "mäsové a mliečne výrobky by mali podliehať rovnakej sadzbe DPH ako ich rastlinné alternatívy". S týmto tvrdením podľa neho nesúhlasilo 29 % opýtaných a takmer 13 % nevedelo odpovedať.



Jem pre Zem je neziskový program, ktorého poslaním je presadzovať udržateľné spôsoby stravovania a robiť ich dostupnejšími. Projekt pôsobí v dvoch oblastiach - u jednotlivcov podporuje záujem o rastlinné stravovanie a uľahčuje im častejšie zaraďovanie rastlinných jedál.