Program schôdze sa rozšíril o úpravu štátneho rozpočtu a 13. dôchodok

Bratislava 27. septembra (TASR) – Národná rada (NR) SR na aktuálnej schôdzi prerokuje aj vládnu novelu zákona o štátnom rozpočte a návrh na vyplatenie 13. dôchodku aj v novembri. Plénum v utorok zaradilo tieto body do programu spolu s návrhmi na skrátené legislatívne konanie. Podľa predsedu NRSR Borisa Kollára (Sme rodina) by o nich poslanci mali rokovať po skončení mimoriadnej schôdze, venovanej pokusu o odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Predpokladá, že sa nimi plénum bude zaoberať vo štvrtok (29. 9.).



Štátny rozpočet by podľa návrhu zákona mal mať v tomto roku príjmy 21,471 miliardy eur a výdavky vo výške 26,945 miliardy eur. Ministerstvo financií (MF) SR tak oproti pôvodne schválenému rozpočtu zvýšilo príjmy aj výdavky o približne 1,5 miliardy eur.



Na základe novely zákona z dielne rezortu práce má byť dôchodcom, ktorí majú nárok na 13. dôchodok, dávka tento rok vyplatená aj druhýkrát. V novembri by však jeho výška mala byť krátená, a to koeficientom 0,7. Vzhľadom na výrazný rast cien tovarov a služieb sú podľa ministerstva práce doposiaľ prijaté opatrenia pre poberateľov dôchodkových dávok nepostačujúce.