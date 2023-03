Program Školské mlieko pokračuje, chcú zvýšiť počet zapojených škôl

Bratislava 1. marca (TASR) – Program Školské mlieko, financovaný z európskych a národných zdrojov, sa po odmlke spôsobenej pandémiou znovu rozbieha. Slovenský mliekarenský zväz (SMZ) chce preto motivovať ďalšie základné školy, aby na projekte participovali a zlepšili tým stravovacie návyky detí, uviedla hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



SMZ udáva, že v školskom roku 2020/2021 dodávali mlieko pre 2453 základných škôl, kde si svoje zdravie práve vďaka slovenskému mlieku budovalo takmer 440.000 žiakov. "Premyslená osveta a zmysluplný projekt s podporou aj ministerstva pôdohospodárstva, ktorá sa dokonca navyšuje, tak v budúcnosti pomôže v konečnom dôsledku znížiť riziko civilizačných chorôb pre týchto ľudí. Práve preto je naším veľkým cieľom do projektu motivovať aj ďalšie základné školy," uviedol Marián Šolty, prezident zväzu.



Hovorkyňa SPPK tvrdí, že Svetová zdravotnícka organizácia odporúča konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov na úrovni 220 kg na osobu a rok, pričom Slováci ich konzumujú v množstve 190 kg na osobu a rok. "Už len jedna krabička školského mlieka poskytne deťom vo veku od sedem do desať rokov 42 % ich doporučeného príjmu vápnika, 53 % doporučeného príjmu jódu, 47 % doporučeného príjmu B2 a dokonca až 100 % doporučeného príjmu vitamínu B12," priblížila Holéciová. "Práve vďaka projektu Školské mlieko sa môžeme k tejto hodnote dopracovať rýchlejšie s efektívnym vplyvom na zdravie populácie," dodala.



Program Školské mlieko poznajú spotrebitelia v Európskej únii od roku 1977, dnes je zavedený v 26 krajinách EÚ. Základné školy sa do programu môžu zapájať od vstupu Slovenska do EÚ. Odborníci na výživu a lekári hodnotia mlieko ako jednu z najkomplexnejších potravín z hľadiska výživovej hodnoty. Trend zvyšovania počtu zapojených základných škôl pribrzdila pandémia nového koronavírusu, keďže počas nej mliekarne nemohli plynule pokračovať v dodávkach mliečnych desiat pre školy.