Program stability si podľa Smeru-SD v mnohom protirečí a je nereálny

Bratislava 3. júna (TASR) – Program stability, ktorý predložil rezort financií do parlamentu, je nereálny. Vláda v ňom počíta s deficitom verejných financií nielen v budúcom roku, ale aj v tých nasledujúcich. Tvrdí to opozičný Smer-SD s tým, že Program stability si v mnohých smeroch protirečí so zámermi programového vyhlásenia vlády SR.







"My sme mali deficit verejnej správy okolo jedného percenta hrubého domáceho produktu (HDP), tak tento rok bude deficit na úrovni okolo 8,4 %, pritom Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí o deficite na úrovni 8,71 % s tým, že ak by sme mali väčší hospodársky pokles, tak aj toto číslo môže byť nereálne," povedal na tlačovej konferencii v parlamente poslanec Smeru-SD a exminister financií Ladislav Kamenický.



V roku 2023 by mal deficit podľa Programu stability dosiahnuť 2,9 %. "Z tohto vidieť, že cieľ vlády Igora Matoviča (OĽaNO) mať v roku 2024 vyrovnaný rozpočet, sa rozplynul ako hmla na horách. Deficit bude trpieť a bude musieť byť kompenzovaný rôznymi korekčnými opatreniami," tvrdí Kamenický.



Upozornil tiež na to, že vláda očakáva nárast verejného dlhu, ktorý by mal prekročiť 60 % HDP. "V roku 2020 sa ide zvýšiť verejný dlh o 9,27 miliardy eur na úroveň 54 miliárd eur. Je to spôsobené novým koronavírusom. Ale tri ďalšie roky, kedy by mal klesať v absolútnych číslach a mali by sa konsolidovať verejné financie, tak oproti dnešnému stavu bude dlh na úrovni 63 miliárd eur, čo je nárast dlhu o 18 miliárd eur," vyčíslil Kamenický s tým, že súčasný minister financií Eduard Heger (OĽaNO) by nemal kritizovať bývalú vládu, ak sa má toto udiať s verejnými financiami. "Na toto by sa mal sústrediť, a nie na to, že stále kritizuje Smer-SD, ktorý odovzdal verejné financie v dobrom stave a za tým si stojím," myslí si Kamenický.



Tiež tvrdí, že keď odovzdával ministerstvo, tak hotovostná rezerva štátu bola približne 2,7 miliardy eur. "Okrem toho Ministerstvo financií (MF) SR vydalo dlhopisy vo výške 7,5 miliardy eur a ďalších 2,5 miliardy eur si požičalo na trhoch za pokladničné poukážky. Celkovo zinkasovalo 10 miliárd eur a splatilo 3,3 miliardy eur, čiže MF SR momentálne má hotovostnú rezervu približne sedem miliárd eur. Takže by som chcel poprosiť vládu, aby sa začala venovať verejným financiám a aby nezamestnanosť nestúpala," dodal Kamenický.



Jeho stranícky kolega Juraj Blanár doplnil, že strana Smer-SD Program stability v parlamente nepodporí, lebo v mnohých smeroch si protirečí. "Hovorí sa v ňom o tom, že chce vláda šetriť na revízii výdavkov zamestnanosti, odmeňovaní vo verejnej správe. Hovorí sa o znižovaní počtu policajtov, ale na strane druhej chcú vytvoriť špecializované policajné útvary. Ďalej sa hovorí o optimalizácii štátnych podnikov a ministerstiev. V PVV majú ďalších 16 inštitúcií alebo orgánov, ktoré chcú vytvoriť," uviedol ako príklad Blanár.