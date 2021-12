Progresívci obvinili rezort hospodártsva z prípravy biomasakra

Bratislava 17. decembra (TASR) – Mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko (PS) obvinila Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zo snahy dotovať spaľovanie stromov prostredníctvom novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Rezort to odmieta. Novela podľa neho vychádza z vyhlášky EÚ a samotné kritéria na využívanie dreva na energetické účely budú podľa MH súčasťou vyhlášok Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



"Je to šokujúce. Snaha zmeniť zákony a opätovne naštartovať biomasaker slovenských lesov je neakceptovateľná. Ministerstvu hospodárstva zjavne nestačí, že podkopáva zelené energie na európskej úrovni, ale k našej hrôze sa teraz snaží zhoršiť situáciu aj na Slovensku," uviedol europoslanec a podpredseda PS Martin Hojsík.



Progresívci upozornili, že bez toho, aby sa takéto snahy zastavili, vyjde reforma národných parkov úplne naprázdno. Konanie MH je podľa nich ešte o to prekvapivejšie, že dotovanie využívania drevnej biomasy ako obnoviteľného zdroja energie narúša trh a podkopáva spracovateľský priemysel na Slovensku.



Rezort hospodárstva však obvinenie odmietol s tým, že ide o novú právnu úpravu, a preto nemusí byť účel a spôsob podpory OZE hneď jasný. "Ministerstvo hospodárstva komunikuje aj s Lesoochranárskym združením VLK a som presvedčený, že v rámci rozporového konania sa nám podarí nájsť spôsob, akým sa nám už dnes navrhnuté riešenie zamedzujúce akejkoľvek forme biomasakra v našich lesoch podarí ešte lepšie zadefinovať tak, aby to bolo ľahko pochopiteľné a čitateľné aj pre predstaviteľov strany Progresívne Slovensko," zdôraznil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.



Vyjadrenia predstaviteľov strany PS sú podľa Galeka „nehoráznym klamstvom a robením politiky tam, kde nemá priestor“. Štátny tajomník pripomenul, že práve strana SaS ešte v opozícii podporovala boj s nadmernou ťažbou dreva na energetické účely a aj naďalej podporuje ochranu lesov. "Nikdy nedovolíme, aby sa na ich rúbanie museli skladať ľudia v účtoch za elektrinu," zdôraznil Galek.