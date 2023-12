Mimoriadnej schôdze k Expo Dubaj sa nezúčastní PS ani KDH

Bratislava 5. decembra (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) vopred avizovalo, že sa nezúčastní utorkovej mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k pochybnostiam okolo výstavy Expo Dubaj 2020. Schôdzu zvolali koaliční poslanci. Chcú na nej požiadať lídra opozičnej SaS a exministra hospodárstva Richarda Sulíka, aby nahradil vzniknutú škodu, ktorú v súvislosti s výstavou konštatoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).



"Dnešná mimoriadna schôdza NR SR je už na prvý pohľad iba jasným zastieracím manévrom Roberta Fica (Smer-SD). Chce ním prekryť to, ako vládna koalícia postupne unáša a demontuje právny štát a nemá žiaden plán na to, ako posunúť Slovensko vpred," vysvetlilo PS. Takýmito témami sa podľa nich majú v prvom rade zaoberať príslušné orgány a premiér či zodpovedný minister majú v rukách všetky nástroje na to, aby sa tak aj stalo.



"Niečo také naozaj nepatrí do pléna NR SR. Mimoriadna schôdza parlamentu v tomto prípade nie je ničím iným, ako obyčajným politickým divadlom Roberta Fica a Progresívne Slovensko sa na ňom nemá dôvod podieľať," dodal predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci.



Mimoriadnej schôdze k Expo Dubaj sa nezúčastní ani KDH





Utorkovej mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k pochybnostiam okolo výstavy Expo Dubaj 2020 sa nezúčastní ani opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Považujú ju za divadlo vládnej koalície. Koaliční poslanci chcú na schôdzi požiadať lídra opozičnej SaS a exministra hospodárstva Richarda Sulíka, aby nahradil vzniknutú škodu, ktorú v súvislosti s výstavou konštatoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).



"KDH je za zodpovedné nakladanie s verejnými financiami, ak však niekto pochybil, musia o tom rozhodnúť orgány činné v trestnom konaní, a nie Národná rada. Nebudeme sa preto zúčastňovať divadla vládnej koalície, ktoré má len odpútať pozornosť od zvyšovania daní, účelového rušenie Špeciálnej prokuratúry, či nesplnených sľubov vládnych strán," vysvetlila predsedníčka klubu KDH Martina Holečková.



Slovensko má podľa nej oveľa vážnejšie problémy. Preto sa opozičné hnutie radšej sústredí na prípravu opatrení, ktoré ľuďom pomôžu.