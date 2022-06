Progresívne Slovensko kritizuje dodatok so SkyTollom

Bratislava 1. júna (TASR) – Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) kritizuje dodatok s mýtnou firmou SkyToll na 11 miliónov eur, ktorý súvisí s napojením na medzinárodný mýtny systém EETS (European Electronic Toll Service). Tvrdí, že štát má podľa zmluvy nárok žiadať napojenie na tento systém zdarma.



Odborník PS na dopravu Martin Pekár v utorok (31. 5.) na tlačovej konferencii skonštatoval, že podľa ich právnej analýzy má SkyToll v pôvodnej zmluve napísané, že štát môže napojenie na EETS dostať zadarmo. "Podľa našich právnych analýz a podľa zmluvy bolo povinnosťou SkyTollu dodať tento systém zadarmo a 11 miliónov eur ide štát vyhodiť von oknom," tvrdí Pekár.



Podpredseda hnutia Michal Truban vyhlásil, že tento dodatok treba zrušiť. Vyzval aj na vyvodenie zodpovednosti riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), prípadne odchod ministra dopravy. Podotkol, že by to mal riešiť aj Igor Matovič (OĽANO) ako líder najsilnejšej koaličnej strany a minister financií. Vyzval ho, aby zasiahol, ak si chce zachovať "zvyšky protikorupčnosti".



Zmluva so súčasným prevádzkovateľom mýtneho systému SkyTollom je do konca tohto roka. "Táto vláda nedokázala za dva a pol roka spraviť verejné obstarávanie na nového dodávateľa - buď je to totálna neschopnosť alebo zámer a ťažko povedať, čo je horšie," poznamenal Pekár.



Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR uviedlo, že zatiaľ sa k tejto téme nebude vyjadrovať, informovať plánuje neskôr. "Zároveň sme presvedčení, že ktokoľvek, vrátane súčasných, budúcich alebo minulých politikov, by sa mali ešte predtým, ako sa odhodlajú komentovať či kritizovať tender na výber nového mýtneho systému, najprv oboznámiť s faktami, aby sa zbytočne nestrápňovali," dodal odbor komunikácie rezortu dopravy.