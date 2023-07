Progresívne Slovensko varuje pred chátrajúcimi mostami

Bratislava 20. júla (TASR) - Progresívne Slovensko (PS) vyzýva vládu na systematické riešenia vysokého počtu chátrajúcich mostov na Slovensku. Bez rýchleho zakročenia sa podľa nich potenciálne ceny opráv len zvyšujú. Ministerstvo dopravy (MD) SR uviedlo, že si je problému vedomé a momentálne prebieha analýza najvýhodnejších finančných riešení.



Na cestách I. triedy je 42 %, kým na cestách II. a III. triedy až 67 % mostov v zlom, veľmi zlom alebo havarijnom stave. "Sú to mimoriadne problematické hodnoty. Na potrebu implementácie systematického obnovovania mostov upozorňujeme dlhodobo. Keby sa téma mostov naďalej ignorovala ako doteraz, dopadnú podobne ako most v Trstenej v marci 2020. Zrútia sa," upozornil expert na dopravu PS Martin Pekár.



Pekár ďalej varuje pred potenciálnym rastom cien, ktoré odkladanie opráv prináša. Zároveň sa začínajú objavovať prvé prípady dopravných obmedzení pre nedostatočne udržiavanú infraštruktúru.



MD uviedlo, že na tento problém upozorňuje dlhodobo a rekonštrukcia mostov je v ich strednodobých prioritách. Opravy sú podľa nich najprístupnejšie cez verejno-súkromné partnerstvá (PPP). "Možnosť financovať údržbu a rekonštrukcie cez PPP momentálne ministerstvo analyzuje. Predbežne sa tento model financovania javí ako vhodný, ale musíme počkať na výsledky štúdie, ktorá vyhodnotí, nakoľko je tento spôsob výhodný a aké parametre by mal mať," uviedla Miriama Švikruhová z odboru komunikácie ministerstva.