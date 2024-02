Progresívne Slovensko: Vláda pri programe pomoci s hypotékami zlyháva

Bratislava 14. februára (TASR) - Vláda Roberta Fica (Smer-SD) pri programe pomoci s hypotékami zlyháva. O tento štátny príspevok prejavilo záujem necelých 10.000 domácností, cieľ bol pomôcť viac ako 50.000 z nich. Uviedla to podpredsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci z opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Simona Petrík.



"Od začiatku ide o zbytočné PR ministra Erika Tomáša. Neadresné, zle pripravené a byrokraticky zaťažujúce opatrenie, o ktoré nie je záujem," uviedla Petrík s tým, že pomoc sa týka len hypoték, ktoré si ľudia nedajú refinancovať.



Lepším riešením by podľa Petrík bol príspevok na bývanie, pretože by pomohol chudobou najohrozenejším skupinám. PS kritizuje aj to, že zákon bol pripravený nekvalitne a narýchlo.



Štát prispieva od nového roka oprávneným osobám zvýšenú úhradu splátky hypotéky. Deje sa tak pre schválenie zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie z dielne rezortu práce ešte v decembri minulého roka. Poslanci Národnej rady (NR) SR o ňom vtedy rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.



Na príspevok majú nárok občania, ktorí zmluvu o úvere na bývanie uzatvorili ešte pred 1. januárom tohto roka. Príspevok vyplácajú úrady práce mesačne pozadu najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom občan plnil podmienky nároku.



Na začiatku mesiaca informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) o tom, že za január o túto pomoc požiadalo takmer 10.000 ľudí. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) upozornil začiatkom januára, že pri snahe o pomoc so zvýšenými splátkami hypoték v prípade ich refinancovania v inej banke vzniká viacero problémov.



"Po prvé, je to účel. Mení sa účel toho úveru, lebo prvotný úver bol na danú nehnuteľnosť a pri refinancovaní sa už ten účel mení len na zmenu financovania tohto úveru. Ďalšia vec, menia sa parametre tých úverov. Hneď ako prejdete z jednej banky do druhej, tak sa vám zmení výška úveru, zmení sa vám možno doba fixácie, dĺžka celkového úveru, zmenia sa rôzne iné parametre. Toto je obrovský problém na to, aby sa to dalo vôbec nastaviť," vysvetlil Kamenický.