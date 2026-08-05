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Projekčné práce pre stavbu D4 s tunelom Karpaty môžu stáť 1,8 milióna
NDS v súčasnosti zabezpečuje geologický a hydrogeologický prieskum na trase plánovaného tunela Karpaty zhruba za takmer 18 miliónov eur bez DPH.
Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - Projekčné práce pre stavbu diaľnice D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica s tunelom Karpaty majú predpokladanú hodnotu takmer 1,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a trvať by mali 15 mesiacov. Lehota na prijímanie ponúk je do 23. septembra, pri ich vyhodnocovaní rozhoduje navrhovaná cena bez DPH. Vyplýva to z vyhlásenej verejnej súťaže Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) zverejnenej v stredu v dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pre verejné obstarávanie.
„Predmetom zákazky bude vypracovanie stavebného zámeru, oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní stavebného zámeru a vypracovanie Správy o prerokovaní stavebného zámeru pre mimotunelové časti úseku D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica,“ priblížila v oznámení NDS. „Súčasťou projektovej dokumentácie budú aj hĺbené tunely navrhnuté pre nakladanie s rúbaninou, ako aj dobudovanie polovičného profilu prevádzkovaného úseku diaľnice D4 MUK (mimoúrovňová križovatka) Stupava juh - križovatka Devínska Nová Ves vrátane dobudovania križovatky Stupava juh,“ dodali diaľničiari.
NDS v súčasnosti zabezpečuje geologický a hydrogeologický prieskum na trase plánovaného tunela Karpaty zhruba za takmer 18 miliónov eur bez DPH. Výstavba vyše 12-kilometrového úseku D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy, ktorého súčasťou bude tunel Karpaty v dĺžke 11,8 kilometra, je zaradená medzi strategické investície. Stavebné náklady sa odhadujú predbežne na 1,7 miliardy eur. Začiatok riešeného územia je severovýchodne od bratislavskej Rače, vyústenie tunela sa plánuje severozápadne od obce Marianka.
„Predmetom zákazky bude vypracovanie stavebného zámeru, oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní stavebného zámeru a vypracovanie Správy o prerokovaní stavebného zámeru pre mimotunelové časti úseku D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica,“ priblížila v oznámení NDS. „Súčasťou projektovej dokumentácie budú aj hĺbené tunely navrhnuté pre nakladanie s rúbaninou, ako aj dobudovanie polovičného profilu prevádzkovaného úseku diaľnice D4 MUK (mimoúrovňová križovatka) Stupava juh - križovatka Devínska Nová Ves vrátane dobudovania križovatky Stupava juh,“ dodali diaľničiari.
NDS v súčasnosti zabezpečuje geologický a hydrogeologický prieskum na trase plánovaného tunela Karpaty zhruba za takmer 18 miliónov eur bez DPH. Výstavba vyše 12-kilometrového úseku D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy, ktorého súčasťou bude tunel Karpaty v dĺžke 11,8 kilometra, je zaradená medzi strategické investície. Stavebné náklady sa odhadujú predbežne na 1,7 miliardy eur. Začiatok riešeného územia je severovýchodne od bratislavskej Rače, vyústenie tunela sa plánuje severozápadne od obce Marianka.