Projekt má pomôcť firmám s prechodom na zelenú ekonomiku

Bratislava 12. apríla (TASR) – Úspora vstupných surovín, energií a menšia tvorba odpadu vo firmách na juhu Slovenska a severe Maďarska. To sú ciele projektu CircularRegions, ktorý bude v spolupráci so Slovak Business Agency, Business Council for Sustainable Development in Hungary a IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. v nasledujúcich dvoch rokoch realizovať Inštitút cirkulárnej ekonomiky. Hlavnou aktivitou projektu je analýza problémov a potrieb podnikov a vypracovanie postupov, ktoré uľahčia ich prechod na cirkulárnu ekonomiku, uviedla v pondelok Petra Csefalvayová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.



"V rámci projektu CircularRegions pomáhame podnikom zistiť, čo majú zmeniť, ako efektívne využívať vstupné suroviny a tvoriť menej odpadu. Vďaka opatreniam môžu podnikať efektívnejšie, stabilnejšie a mnohokrát prichádza aj úspora financií," uviedla Csefalvayová. Počas projektu vyškolí inštitút "trénerov", ktorí firmám pomôžu nájsť riešenia a odporúčania pri prechode na cirkulárnu ekonomiku. Takýchto expertov je podľa Csefalvayovej na Slovensku aj v Maďarsku nedostatok.



V projekte budú partneri riešiť podobné problémy na oboch stranách hranice. Zapojiť sa môžu podniky z Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického kraja. Ide o firmy z oblasti potravinárstva, stavebníctva, plastov a turizmu. Úlohou Inštitútu cirkulárnej ekonomiky je okrem iného zanalyzovať problémy a potreby firiem aktívnych v sektore potravinárstva, obalov a stavebníctva formou dotazníkov, interview a okrúhlych stolov a následne im pomôcť s prechodom na cirkulárne fungovanie.



Projekt je realizovaný v rámci programu Interreg Slovenská republika – Maďarsko a je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výška podpory z tohto fondu pre Inštitút cirkulárnej ekonomiky predstavuje necelých 35.000 eur. Projekt bude trvať do marca 2022.