Projekt Dostupný Domov ubytoval už vyše 1100 ľudí

Bratislava 20. mája (TASR) - Spoločnosť Dostupný Domov za päť rokov svojho fungovania ponúkla ubytovanie 1111 ľuďom vo vyše 400 nájomných bytoch v 13 slovenských mestách. Dve tretiny nájomníkov patria do znevýhodnených skupín. Dostupný Domov založila Slovenská sporiteľňa (SLSP) so spoločnosťou Slovak Investment Holding. Predstavitelia spoločností o tom informovali v utorok.



„Za päť rokov sme pomohli viac ako tisícke ľudí nájsť stabilitu, bezpečie a nový začiatok. Vďaka patrí nielen našim akcionárom, ale aj 14 neziskovým organizáciám, s ktorými spolupracujeme. Naše ciele sú však väčšie. Z dnešných 412 bytov sa chceme do roku 2030 dostať až na 1500 bytov,“ uviedla predsedníčka predstavenstva spoločnosti Dostupný Domov Zdenka Polednáková.



Slovenská sporiteľňa upozornila, že dostupnosť bývania sa na Slovensku v poslednom období mierne zhoršila. „Nožnice medzi rastom cien nehnuteľností a rastom disponibilného príjmu sa výrazne roztvorili po roku 2020. Ceny nehnuteľností vzrástli spolu o viac než 60 %, zatiaľ čo disponibilné príjmy len o necelých 40 %. Zároveň je dostupnosť nájmov na Slovensku veľmi nízka, často jedinou možnosťou je bývanie vo vlastnom. To si však vyžaduje značné vstupné náklady, čo určitú skupinu obyvateľstva od vlastného bývania odrezáva,“ vysvetlil analytik SLSP Matej Horňák.



Dostupný Domov spája súkromný kapitál Slovenskej sporiteľne a verejné zdroje Slovak Investment Holding, financovaný je aj z európskych fondov. Cieľom spoločnosti je budovať udržateľné a inkluzívne bývanie. Prioritne poskytuje nájomné bývanie pre jednorodičovské rodiny, mladých pracujúcich, zdravotne postihnutých, odchovancov z detských domovov, dôchodcov, prijímateľov sociálnych služieb či príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Väčšina nájomníkov (65 %) patrí do znevýhodnených skupín a platia nižšiu cenu, ako je trhové nájomné.