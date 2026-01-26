< sekcia Ekonomika
Projekt E2 v Šurany Industrial Park získal kolaudačné rozhodnutie
Tzv. projekt E2 je súčasťou budovania elektroenergetickej infraštruktúry, ktorý realizovala spoločnosť MH Invest v spolupráci so Západoslovenskou distribučnou.
Autor TASR
Šurany 26. januára (TASR) - Novovybudovaná podzemná vysokonapäťová (22 kV) elektrická prípojka v strategickom projekte Šurany Industrial Park získala kolaudačné rozhodnutie. Tzv. projekt E2 je súčasťou budovania elektroenergetickej infraštruktúry, ktorý realizovala spoločnosť MH Invest v spolupráci so Západoslovenskou distribučnou, informovala spoločnosť MH Invest.
Realizácia projektu trvala od apríla do septembra 2025 a plynule nadväzovala na stavbu E1 skolaudovanú v októbri 2025. Obe stavby tvoria základy pre bezpečné a spoľahlivé napojenie strategického priemyselného parku, vrátane budúcich prevádzok a objektov na elektrickú energiu.
Súčasťou stavby je aj kiosková spínacia stanica, ktorá predstavuje kompaktný technologický celok určený na transformáciu elektrickej energie z vysokého na nízke napätie. Vysokonapäťové vedenie pozostáva z troch jednožilových káblov s prierezom 240 štvorcových milimetrov, v celkovej dĺžke 1,3 kilometra. Spínacia stanica na konci trasy zároveň slúži ako riadiaci a distribučný bod elektrickej energie s kapacitou 5 megawattov.
Lokalita Šurany Industrial Park bola v roku 2022 vybraná pre budovanie stabilných veľkokapacitných inžinierskych sietí. Priamo územím alebo v jeho bezprostrednom dotyku prechádzajú strategické vedenia a infraštruktúrne trasy, ako aj významné železničné trate a cesta I/64.
Nový strategický park vytvorí zázemie nielen pre majoritného investora, ale aj pre ďalšie investície s vyššou pridanou hodnotou. Projekt Šurany Industrial Park je realizovaný v súlade s rozhodnutím vlády SR z júna 2022, ktorým bol zaradený medzi významné investície, a rovnako v súlade s rozhodnutím vlády SR z roku 2025, ktorá projektu udelila strategické osvedčenie.
Realizácia projektu trvala od apríla do septembra 2025 a plynule nadväzovala na stavbu E1 skolaudovanú v októbri 2025. Obe stavby tvoria základy pre bezpečné a spoľahlivé napojenie strategického priemyselného parku, vrátane budúcich prevádzok a objektov na elektrickú energiu.
Súčasťou stavby je aj kiosková spínacia stanica, ktorá predstavuje kompaktný technologický celok určený na transformáciu elektrickej energie z vysokého na nízke napätie. Vysokonapäťové vedenie pozostáva z troch jednožilových káblov s prierezom 240 štvorcových milimetrov, v celkovej dĺžke 1,3 kilometra. Spínacia stanica na konci trasy zároveň slúži ako riadiaci a distribučný bod elektrickej energie s kapacitou 5 megawattov.
Lokalita Šurany Industrial Park bola v roku 2022 vybraná pre budovanie stabilných veľkokapacitných inžinierskych sietí. Priamo územím alebo v jeho bezprostrednom dotyku prechádzajú strategické vedenia a infraštruktúrne trasy, ako aj významné železničné trate a cesta I/64.
Nový strategický park vytvorí zázemie nielen pre majoritného investora, ale aj pre ďalšie investície s vyššou pridanou hodnotou. Projekt Šurany Industrial Park je realizovaný v súlade s rozhodnutím vlády SR z júna 2022, ktorým bol zaradený medzi významné investície, a rovnako v súlade s rozhodnutím vlády SR z roku 2025, ktorá projektu udelila strategické osvedčenie.